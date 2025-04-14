Denizli'de Mustafa Kayhan İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

Kazanın Detayları

Yaşanan kazada, Talip B. tarafından kullanılan 35 GB 7884 plakalı kamyonet, 1 Nisan'da Kuşadası-Seferihisar Yolu Caddesi'nde yaya Mustafa Kayhan'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Kayhan, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Talip B., olay sonrası Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde ekiplerce durdurulmuş ve gözaltına alınıp tutuklanmıştır.

Denizli'de Et ve Süt Kurumu (ESK) Kombinası Müdürlüğü çalışanları, İzmir'deki trafik kazasında yaşamını yitiren ESK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan için lokma hayrında bulundu.