Denizli'de Mustafa Kayhan İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

Denizli'de Lokma Hayrı
Denizli'de, Et ve Süt Kurumu (ESK) Kombinası Müdürlüğü çalışanları, İzmir'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ESK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan anısına lokma hayrı düzenledi.
Candoğan Parkı'nda Bir Araya Geldiler
ESK çalışanları, Candoğan Parkı'nda toplanarak Mustafa Kayhan için dualar etti. Lokma hayrına katılan çalışanlar ve vatandaşlar, acılarını paylaşarak toplumsal dayanışma gösterdi.
Acıyı Paylaşmak Toplumsal Dayanışmayı Güçlendirir
ESK Denizli Kombina Müdürü Alper Durmuş, konuşmasında Kayhan'a Allah'tan rahmet dileyerek, aileye ve yakınlarına sabır Yaşanan kazada, Talip B. tarafından kullanılan 35 GB 7884 plakalı kamyonet, 1 Nisan'da Kuşadası-Seferihisar Yolu Caddesi'nde yaya Mustafa Kayhan'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Kayhan, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Talip B., olay sonrası Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde ekiplerce durdurulmuş ve gözaltına alınıp tutuklanmıştır. Denizli'de Et ve Süt Kurumu (ESK) Kombinası Müdürlüğü çalışanları, İzmir'deki trafik kazasında yaşamını yitiren ESK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan için lokma hayrında bulundu.
Kazanın Detayları
Yaşanan kazada, Talip B. tarafından kullanılan 35 GB 7884 plakalı kamyonet, 1 Nisan'da Kuşadası-Seferihisar Yolu Caddesi'nde yaya Mustafa Kayhan'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Kayhan, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Talip B., olay sonrası Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde ekiplerce durdurulmuş ve gözaltına alınıp tutuklanmıştır.
Denizli'de Et ve Süt Kurumu (ESK) Kombinası Müdürlüğü çalışanları, İzmir'deki trafik kazasında yaşamını yitiren ESK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan için lokma hayrında bulundu.