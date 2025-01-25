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Denizli'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:36
Denizli'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'de Feci Kaza

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen trajik bir kaza, iki kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Oğuzhan Dirmilli yönetimindeki 20 BE 148 plakalı otomobil, Gümüşler Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce refüje çarptı, ardından bir ağaca çarparak durabildi.

Kaza Anı ve Yaralılar

Kazada sürücü Oğuzhan Dirmilli ile birlikte bulunan Mislina Yarangüme ve Hacer Nilay Bahar yaralandı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkarmak için çalışma başlattı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hastanede Yaşanan Üzücü Gelişmeler

Yaralılardan sürücü Dirmilli ve Bahar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Mislina Yarangüme'nin tedavisi ise devam ediyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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