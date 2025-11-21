Denizli'de Plakasını Gizleyen Motosikletçi Kırmızı Işıkta Kask Kamerasıyla Yakalandı

Denizli'de plakasını gizleyen motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta yakalandı

Olay ve yapılan işlemler

Denizli’de ceza yememek amacıyla plakasını görünmez hale getirebilecek özel bir aparat takan motosiklet sürücüsünün, kırmızı ışık ihlali anları sosyal medyada yayıldı. Görüntüler, birçok kullanıcı tarafından "pes artık" yorumlarıyla paylaşıldı ve olay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti.

Kısa sürede kimliği belirlenen sürücünün, ihlali başka bir motosikletin kask kamerası sayesinde gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan sürücü, gerekli işlemler için karakola götürüldü.

Yapılan işlemde sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 5.976 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün gizlediği plaka yeniden motora sabitlendi.

