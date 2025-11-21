Denizli'de Plakasını Gizleyen Motosikletçi Kırmızı Işıkta Kask Kamerasıyla Yakalandı

Denizli'de plakasını özel düzenekle gizleyen motosiklet sürücüsü, kırmızı ışık ihlali ve başka motosikletin kask kamerasıyla tespit edilerek 5.976 TL ceza aldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 14:48
Olay ve yapılan işlemler

Denizli’de ceza yememek amacıyla plakasını görünmez hale getirebilecek özel bir aparat takan motosiklet sürücüsünün, kırmızı ışık ihlali anları sosyal medyada yayıldı. Görüntüler, birçok kullanıcı tarafından "pes artık" yorumlarıyla paylaşıldı ve olay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti.

Kısa sürede kimliği belirlenen sürücünün, ihlali başka bir motosikletin kask kamerası sayesinde gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan sürücü, gerekli işlemler için karakola götürüldü.

Yapılan işlemde sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 5.976 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün gizlediği plaka yeniden motora sabitlendi.

