Denizli’de Türkiye’nin İlk Uluslararası Onaylı LAM Kliniği Açıldı

Denizli’de Türkiye’nin ilk uluslararası onaylı LAM Kliniği kuruldu; multidisipliner ekip, tele-tıp ve uluslararası iş birlikleriyle tanı, tedavi ve takip sağlayacak.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:26
Denizli’de Türkiye’nin ilk uluslararası onaylı LAM Kliniği hizmete başladı

Multidisipliner merkez, ulusal ve uluslararası iş birliğiyle çalışacak

Türkiye’nin ilk uluslararası onaylı LAM Kliniği, nadir görülen akciğer hastalığı Lenfanjiyoleyomiyomatozis (LAM) için Denizli’de kuruldu. Klinik, tanı, tedavi ve takip süreçlerinde uzmanlaşmış bir merkez olarak hizmet verecek.

Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur direktörlüğündeki klinikte; radyoloji, kadın hastalıkları ve doğum, göğüs cerrahisi, patoloji, üroloji, endokrinoloji, tıbbi genetik, dermatoloji, psikiyatri ve pulmoner rehabilitasyon branşlarından uzman hekimler ile bir sosyal hizmet uzmanı görev alacak. Merkez, ülke genelindeki LAM hastalarına düzenli takip olanağı sunmayı hedefliyor.

Klinik ayrıca tele-tıp uygulamalarıyla farklı şehirlerde yaşayan hastaların erişimini kolaylaştıracak ve yurt dışında yürütülen araştırmalarla bağlantı kurarak hastaların yeni tedavi seçeneklerine ulaşmasına katkı sağlayacak.

“LAM, çok az sayıda kişiyi etkilemesine rağmen hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen bir hastalıktır. Hastalık hafif seyir gösterebileceği gibi zamanla oksijen desteği gerektirecek düzeyde solunum fonksiyon kaybına da yol açabilmektedir. Bu nedenle özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda tanı, tedavi planlaması ve takip süreci deneyimli bir ekip tarafından yürütülmelidir. Amerika Birleşik Devletleri merkezli LAM Vakfı ile 11 yıldır iş birliği içinde çalışıyoruz. LAM Vakfı, kızının LAM tanısı almasıyla bu hastalık konusunda dünya çapında farkındalık ve araştırmaların artması için kurulan çok güçlü bir kurum. Bu yılki bilimsel toplantılarında Türkiye’nin ilk LAM Kliniğinin direktörlüğünü üstlenmemi teklif etmeleri bizim için büyük bir onur oldu. Bu uluslararası bağlantı sayesinde hem güncel tedaviler hem de devam eden klinik araştırmalar hakkında anında bilgi sahibi olabiliyor, gerektiğinde ülkemizdeki hastaları bu çalışmalarla buluşturabiliyoruz. LAM, dünyada ‘öksüz hastalık’ olarak kabul ediliyor. Hastalar çoğu zaman anlaşılmıyor, hekimler ise yeterli deneyime sahip uzman merkezlere ulaşmakta güçlük çekiyor. Bu klinikle amacımız; hastalarımıza düzenli ve nitelikli bir takip sunmak, hekimlerimize destek olmak, uluslararası araştırmaların ülkemizdeki bağlantı noktası olmak ve LAM konusunda farkındalığı artırmaktır. Ekibimiz tamamlandı, ulusal hasta destek grubunun oluşturulması için çalışmalarımız sürüyor” şeklinde kuruldu.

Klinik, hem hastaların hem de sağlık profesyonellerinin LAM konusunda daha kolay erişim sağlamasını hedefliyor.

