Denizli'de Yağmur Duası ve Pilav Hayrı: Kuraklık ve Barajlardaki Su Seviyesi Endişesi

Denizli'de Yağmur Duası ve Pilav Hayrı: Kuraklık Endişesi

Kasım sonuna yaklaşılırken yağışların gecikmesi ve düşen su seviyeleri için toplu çağrı

Denizli'de yağışların gecikmesi, kuraklık ve barajlardaki su seviyesinin düşmesi gerekçesiyle kent genelinde dikkat çeken bir etkinlik düzenlendi. Kasım ayı sonuna yaklaşılmasına rağmen sonbahar yağmurlarının yeterli miktarda alınmaması üzerine tüm camilerde yağmur duası yapıldı.

Etkinlik kapsamında, Cuma namazı öncesi camilerden merkezi sistem aracılığıyla eş zamanlı olarak dua okundu. Organizasyon, bölgedeki su sıkıntısına dikkat çekmeyi ve toplumda dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladı.

Program, Denizli Müftülüğü ve Denizli Ticaret Borsası işbirliğiyle gerçekleştirildi. Duanın ardından Delikliçınar Meydanı'nda bulunan merkez Yeni Cami önünde pilav hayrı düzenlendi ve etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yetkililer ve organizatörler, düzenlenen duanın ve hayır etkinliğinin hem geciken yağışlara dikkat çekmek hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacı taşıdığını vurguladı.

DENİZLİ’DE YAĞIŞLARIN GECİKMESİ, KURAKLIK VE BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ NEDENİYLE TÜM CAMİLERDE YAĞMUR DUASI YAPILDI VE KENT MEYDANINDA HAYIR DÜZENLENDİ.