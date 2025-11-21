Denizli'de Yağmur Duası ve Pilav Hayrı: Kuraklık ve Barajlardaki Su Seviyesi Endişesi

Kasım sonuna yaklaşılırken yağışların gecikmesi üzerine Denizli'de tüm camilerde eş zamanlı yağmur duası okundu; Delikliçınar Meydanı'nda pilav hayrı yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:41
Denizli'de Yağmur Duası ve Pilav Hayrı: Kuraklık ve Barajlardaki Su Seviyesi Endişesi

Denizli'de Yağmur Duası ve Pilav Hayrı: Kuraklık Endişesi

Kasım sonuna yaklaşılırken yağışların gecikmesi ve düşen su seviyeleri için toplu çağrı

Denizli'de yağışların gecikmesi, kuraklık ve barajlardaki su seviyesinin düşmesi gerekçesiyle kent genelinde dikkat çeken bir etkinlik düzenlendi. Kasım ayı sonuna yaklaşılmasına rağmen sonbahar yağmurlarının yeterli miktarda alınmaması üzerine tüm camilerde yağmur duası yapıldı.

Etkinlik kapsamında, Cuma namazı öncesi camilerden merkezi sistem aracılığıyla eş zamanlı olarak dua okundu. Organizasyon, bölgedeki su sıkıntısına dikkat çekmeyi ve toplumda dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladı.

Program, Denizli Müftülüğü ve Denizli Ticaret Borsası işbirliğiyle gerçekleştirildi. Duanın ardından Delikliçınar Meydanı'nda bulunan merkez Yeni Cami önünde pilav hayrı düzenlendi ve etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yetkililer ve organizatörler, düzenlenen duanın ve hayır etkinliğinin hem geciken yağışlara dikkat çekmek hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacı taşıdığını vurguladı.

DENİZLİ’DE YAĞIŞLARIN GECİKMESİ, KURAKLIK VE BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ NEDENİYLE TÜM...

DENİZLİ’DE YAĞIŞLARIN GECİKMESİ, KURAKLIK VE BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ NEDENİYLE TÜM CAMİLERDE YAĞMUR DUASI YAPILDI VE KENT MEYDANINDA HAYIR DÜZENLENDİ.

DENİZLİ’DE YAĞIŞLARIN GECİKMESİ, KURAKLIK VE BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ NEDENİYLE TÜM...

İLGİLİ HABERLER

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
2
Erzurum'da Kaybolan Çoban Koyunların Arasında Hayatta Kaldı
3
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
4
Sinop Eymür'de Kayıp 17 Yaşındaki T.O. Jandarma Tarafından Sağ Bulundu
5
Yaşamın Enerjisi Fotoğraf Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu
6
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut