Denizli Nikfer Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu — Sezon Açılmadı

Denizli Nikfer Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu — Sezon Henüz Açılmadı

Yetersiz kar yağışı rağmen ziyaretçi ilgisi devam ediyor

Denizli Nikfer Kayak Merkezi, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi sınırları içinde yer alıyor. Yeterli kar yağışı olmadığı için sezon henüz açılmadı, ancak hafta sonları aileler ve doğa severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ziyaretçiler manzaranın tadını çıkarırken, çocuklar kar topu oynayarak ve kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşıyor. Tesislerin kapalı olmasına rağmen bölge, eğlence ve vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası hâline geldi.

Filiz Güneş şöyle konuştu: "Dalaman’dan geldik buraya ama kayak merkezi sosyal tesisleri kapalı çıktı. Yol kenarlarında eğlenmeye çalışıyoruz. Burada birazcık çocukları eğlendirip gideceğiz artık. Yani şu an yol kenarında olmamıza rağmen yine güzel. Kar kalınlığı gerçekten geçen yıllara göre çok az. Beş yıl önce gelmiştim ben buraya. Beş yıl önce daha çok kar vardı bu zamanlarda. Zaten çocukları eğlendirmek için geldik. Tesislerin kapalı olmasına rağmen buradaki yamaçlardan kızaklarla kayarak, kar topu oynayarak onlar da keyifli zaman geçiyorlar"

Sezon henüz açılmamış olsa da Nikfer Kayak Merkezi, hafta sonları ziyaretçi yoğunluğunu sürdürüyor.

