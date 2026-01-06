Denizli Nikfer Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu — Sezon Açılmadı

Denizli Nikfer Kayak Merkezi yeterli kar yağışı olmadığı için sezonu açamadı; tesisler kapalı olsa da hafta sonları ziyaretçi akını sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:29
Denizli Nikfer Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu — Sezon Açılmadı

Denizli Nikfer Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu — Sezon Henüz Açılmadı

Yetersiz kar yağışı rağmen ziyaretçi ilgisi devam ediyor

Denizli Nikfer Kayak Merkezi, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi sınırları içinde yer alıyor. Yeterli kar yağışı olmadığı için sezon henüz açılmadı, ancak hafta sonları aileler ve doğa severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ziyaretçiler manzaranın tadını çıkarırken, çocuklar kar topu oynayarak ve kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşıyor. Tesislerin kapalı olmasına rağmen bölge, eğlence ve vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası hâline geldi.

Filiz Güneş şöyle konuştu: "Dalaman’dan geldik buraya ama kayak merkezi sosyal tesisleri kapalı çıktı. Yol kenarlarında eğlenmeye çalışıyoruz. Burada birazcık çocukları eğlendirip gideceğiz artık. Yani şu an yol kenarında olmamıza rağmen yine güzel. Kar kalınlığı gerçekten geçen yıllara göre çok az. Beş yıl önce gelmiştim ben buraya. Beş yıl önce daha çok kar vardı bu zamanlarda. Zaten çocukları eğlendirmek için geldik. Tesislerin kapalı olmasına rağmen buradaki yamaçlardan kızaklarla kayarak, kar topu oynayarak onlar da keyifli zaman geçiyorlar"

Sezon henüz açılmamış olsa da Nikfer Kayak Merkezi, hafta sonları ziyaretçi yoğunluğunu sürdürüyor.

DENİZLİ NİKFER KAYAK MERKEZİ, YETERLİ KAR YAĞIŞININ OLMAMASI NEDENİYLE HENÜZ SEZONU AÇAMADI. KAYAK...

DENİZLİ NİKFER KAYAK MERKEZİ, YETERLİ KAR YAĞIŞININ OLMAMASI NEDENİYLE HENÜZ SEZONU AÇAMADI. KAYAK MERKEZİNİN KAYAK VE KIŞ SPORLARI İÇİN GEREKLİ KAR KALINLIĞINA ULUŞAMAMASINA RAĞMEN EĞLENMEK VE MANZARANIN TADINI ÇIKARTMAK AMACIYLA HAFTA SONLARI AİLELERİN AKININA UĞRUYOR.

DENİZLİ NİKFER KAYAK MERKEZİ, YETERLİ KAR YAĞIŞININ OLMAMASI NEDENİYLE HENÜZ SEZONU AÇAMADI. KAYAK...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yenipazar'a 6 Tonluk Ekskavatörle Araç Filosu Güçlendi
2
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 2025'te 2 milyon 810 bin hastaya hizmet verdi
3
Ülker'de Satış Başkan Yardımcılığına Kayhan Zenginoğlu Atandı
4
Melikgazi'de Vizyon Sosyal Tesisler: Mahallelere Değer Katıyor
5
Denizli Nikfer Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu — Sezon Açılmadı
6
Sıcak su torbası patladı: 28 yaşındaki Deniz Turhan karın ve uylukta yanık geçirdi
7
Gripli Çocuk Ne Zaman Okula Döner? 24 Saat Kuralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları