Denizli'nin 500 Yataklı Acil Durum Hastanesi'nde Son Hazırlıklar Tamamlanıyor

Denizli’de inşaatı tamamlanan 500 Yataklı Acil Durum Hastanesinde ameliyathane, poliklinik ve servis odalarına ait tıbbi malzemelerin yerleştirilme çalışmaları yoğun bir tempoyla devam ediyor.

Hastanenin teknik kapasitesi ve donanımı

Modern yapısı ve ileri teknoloji cihazlarıyla bölge sağlık hizmetlerinde önemli rol üstlenecek hastane, 47 bin metrekare kapalı alana sahip olup 104 yoğun bakım yatağı ile birlikte toplam 500 yatak kapasitesine sahip olarak tasarlandı. Tesis bünyesinde 106 poliklinik, 14 ameliyathane, anjiyografi ünitesi, MR, BT, mamografi, röntgen, USG ve kemik dansitometri gibi ileri teknoloji cihazlar yer alıyor.

Ameliyathaneler son teknolojiyle donatılırken, ferah ve geniş poliklinik alanları ile hasta ve yakınlarının konforu düşünülerek tasarlanan servis odalarında da hummalı çalışmalar sürüyor.

Son aşamadaki hazırlıklar

Birimlerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri devam ederken, tıbbi cihazların kurulumu hızla ilerliyor. Poliklinik ve servis odalarında hasta yatağı, televizyon, buzdolabı gibi mefruşat ve gereçlerin yerleştirilmesi yapılıyor.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, hastanede yürütülen son çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Acil Durum Hastanesi’nin Denizli için önemli bir sağlık yatırımı olduğunu vurguladı ve ekledi: "Ameliyathanelerimizden polikliniklerimize kadar hastanemiz en güncel standartlara uygun şekilde donatılıyor. Ekiplerimiz gece gündüz hastanemizi Denizli halkımızın hizmetine sunmak için çalışıyor. Yakın zamanda hastanemizin kapılarını vatandaşlarımıza açacağız".

