Denizli'nin Ekim İhracatı 413 milyon dolarla yüzde 7,3 arttı

Denizli ihracatı Ekim'de yüzde 7,3 artışla 413 milyon dolar oldu; Ocak-Ekim dönemi 3 milyar 904 milyon dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:03
Denizli ihracatı Ekim ayında yeniden 400 milyon dolar barajını aştı. TİM verilerine göre Ekim ihracatı yüzde 7,3 artışla 413 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ise Ekim ayı ihracatı yüzde 2,2 artışla 24 milyar dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği kayıtlarına göre ise Denizli'nin kayda alınan ihracatı yüzde 3,6 artışla 342 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun değerlendirmesi

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, il ihracatının beşinci kez 400 milyon dolar eşiğini geçtiğini belirterek, Türkiye genelinde 9. sıradaki konumlarını koruduklarını söyledi. Memişoğlu, Ocak-Ekim döneminde Denizli ihracatının yüzde 7,1 artışla 3 milyar 904 milyon dolar olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Memişoğlu, Denizli'nin üretim gücü, sektörel çeşitliliği ve ihracatçıların küresel koşullara uyum yeteneğinin bu başarılı ivmenin anahtarı olduğunu belirtti. Küresel dalgalanmalara, talep daralmalarına ve finansman zorluklarına rağmen yıl başında belirledikleri 4,7 milyar dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini ifade ederek, ihracatçılara teşekkür etti.

Sektörel performans öne çıktı

Memişoğlu, Ekim ayında öne çıkan sektörleri şöyle açıkladı: Tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 2 artışla 121 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 2,7 artışla 91 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 20,1 artışla 69 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 2,2 artışla 34 milyon dolar ve madencilik ihracatı yüzde 10,1 artışla 26 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Öne çıkan bir diğer sektör olan makine ihracatı, Ekim'de yüzde 129 artışla 14 milyon dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde makine ihracatı yüzde 19,4 artışla 82 milyon dolar olarak kaydedildi. Memişoğlu, 2020'de 49 milyon dolar olan makine ihracatının yıl sonunda iki katına çıkarak 100 milyon dolar civarına ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

İhracatta hedef pazarlar: İngiltere zirvede

İlimizin ihracatında lider ülke konumundaki İngiltere'ye ihracat Ekim'de yüzde 14,2 artışla 65 milyon dolar oldu. İtalya ikinci sırada yer alırken, İtalya'ya ihracat yüzde 26,9 artışla 41 milyon dolar olarak kaydedildi.

Almanya'ya ihracat yüzde 0,9 azalışla 31 milyon dolar, ABD'ye ihracat ise yüzde 6,8 azalışla 30 milyon dolar oldu. Fransa ise ihracatta beşinci sıraya yükselerek yüzde 35,8 artışla 20 milyon dolar seviyesine ulaştı.

