Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Devlet, Depremzedelere Tarihi Destek Sunuyor

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için devletin başlattığı tarihi seferberlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir destek müjdesi verdi. Önümüzdeki ay, 300 bininci deprem konutunun anahtarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle Malatya'da teslim edilecek.

MALATYA'DA ÇİFTE BAYRAM

Türkiye'nin en büyük konut seferberliği ilerliyor. Deprem bölgelerini yeniden inşa etme hedefiyle yapılan 300 bininci konut, önümüzdeki ay Malatya'da hak sahibine ulaştırılacak. Bu, bölgede büyük bir umut ve yeniden doğuş anlamına geliyor.

2 YIL SIFIR ÖDEME, 18 YIL SIFIR FAİZ

Bakan Kurum, depremzedeleri sevindirecek geri ödeme planı hakkında bilgi verdi. Devletin, deprem konutları maliyetinde yapılacak yüzde 50'ye varan indirimle vatandaşların yüzünün güleceğini duyurdu.

İlk 2 yıl boyunca tek bir kuruş dahi ödeme alınmayacak. Bu geri ödemesiz dönemin ardından, kalan borç, tamamen faizsiz ve sabit taksitlerle tam 18 yıla (216 ay) yayılacak. Bu sistem, vatandaşların 20 yıl boyunca enflasyon ve faiz artışı korkusu olmadan borçlarını ödeyebilmesini sağlayacak.

SİTE AİDATI BİLE DAHA YÜKSEK

Kurum, geçmiş depremler sonrası uygulanan projelerdeki taksit tutarlarına da değindi. İzmir'deki konutların taksitlerinin birkaç konut sahibinin ödeyebildiği tutarlarda olduğunu belirtti. İzmir Bayraklı'daki rezerv alanlarında 6 bine yakın konutu hızla tamamladıklarını belirten Bakan, İzmirli kardeşlerimiz'in sabit 1.620 lira taksit ödediğini açıkladı. Elazığ ve Malatya'daki 3+1 konut sahipleri ise sadece 1.356 lira sabit taksit ödüyor. Bu rakamlar, günümüzde birçok sitenin aylık aidatını bile geride bırakıyor. Devlet, hiçbir zaman vatandaşını zor durumda bırakmayacak!