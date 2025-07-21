DOLAR
40,4 0,08%
EURO
47,07 0,17%
ALTIN
4.368,28 -0,43%
BITCOIN
4.790.583,55 -0,32%

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Devletin depremzedelere sunduğu destekle 300 bininci konut anahtarı Malatya'da teslim edilecek. 2 yıl geri ödemesiz, 18 yıl faizsiz taksit imkânı sunuluyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 13:39
Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Devlet, Depremzedelere Tarihi Destek Sunuyor

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için devletin başlattığı tarihi seferberlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir destek müjdesi verdi. Önümüzdeki ay, 300 bininci deprem konutunun anahtarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle Malatya'da teslim edilecek.

MALATYA'DA ÇİFTE BAYRAM

Türkiye'nin en büyük konut seferberliği ilerliyor. Deprem bölgelerini yeniden inşa etme hedefiyle yapılan 300 bininci konut, önümüzdeki ay Malatya'da hak sahibine ulaştırılacak. Bu, bölgede büyük bir umut ve yeniden doğuş anlamına geliyor.

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

2 YIL SIFIR ÖDEME, 18 YIL SIFIR FAİZ

Bakan Kurum, depremzedeleri sevindirecek geri ödeme planı hakkında bilgi verdi. Devletin, deprem konutları maliyetinde yapılacak yüzde 50'ye varan indirimle vatandaşların yüzünün güleceğini duyurdu.

İlk 2 yıl boyunca tek bir kuruş dahi ödeme alınmayacak. Bu geri ödemesiz dönemin ardından, kalan borç, tamamen faizsiz ve sabit taksitlerle tam 18 yıla (216 ay) yayılacak. Bu sistem, vatandaşların 20 yıl boyunca enflasyon ve faiz artışı korkusu olmadan borçlarını ödeyebilmesini sağlayacak.

SİTE AİDATI BİLE DAHA YÜKSEK

Kurum, geçmiş depremler sonrası uygulanan projelerdeki taksit tutarlarına da değindi. İzmir'deki konutların taksitlerinin birkaç konut sahibinin ödeyebildiği tutarlarda olduğunu belirtti. İzmir Bayraklı'daki rezerv alanlarında 6 bine yakın konutu hızla tamamladıklarını belirten Bakan, İzmirli kardeşlerimiz'in sabit 1.620 lira taksit ödediğini açıkladı. Elazığ ve Malatya'daki 3+1 konut sahipleri ise sadece 1.356 lira sabit taksit ödüyor. Bu rakamlar, günümüzde birçok sitenin aylık aidatını bile geride bırakıyor. Devlet, hiçbir zaman vatandaşını zor durumda bırakmayacak!

İLGİLİ HABERLER

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Eski Eşinin Silahlı Saldırısında Kadın Hayatını Kaybetti
2
Sakarya'daki Orman Yangınında Müdahale Süreci: 13 Helikopter ve 8 Uçakla Çalışmalar Devam Ediyor
3
Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Ölü, Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
4
CHP'li Özçağdaş: YKS'ye Başvuranların Sayısı Düşüyor
5
Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı
6
Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!