Depresyonda Erken Destek Şart: Psikolog Eslem Özyürek Uyardı

Sivas Devlet Hastanesi'nden uyarı

Sivas Devlet Hastanesi’nde görevli Psikolog Eslem Özyürek, toplumda yaygın görülmesine rağmen çoğu zaman yanlış anlaşılan depresyonun yalnızca geçici bir üzüntü hali olmadığını belirterek, erken farkındalık ve profesyonel desteğin önemine dikkat çekti.

Özyürek, depresyonun kişinin yaşam enerjisini düşüren; duygu durumunu, düşünce yapısını ve günlük işlevselliğini olumsuz etkileyen bir ruhsal sağlık sorunu olduğuna vurgu yaparak, "Depresyon; umutsuzluk, isteksizlik, yorgunluk ve değersizlik hissiyle kendini gösterebilir. Bu süreç, kişinin tek başına baş etmekte zorlandığı bir tabloya dönüşebilir" dedi.

Depresyonun ortaya çıkışında pek çok etkenin rol oynayabildiğini aktaran Özyürek, yaşanan kayıplar, yoğun stres, büyük yaşam değişiklikleri, iş ve aile sorunları ile bedensel hastalıklar gibi durumların zemini hazırlayabileceğini söyledi. Bazı vakalarda ise belirgin bir neden olmaksızın belirtilerin ortaya çıkabileceğini ekledi.

Belirtilerin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini anlatan Özyürek, "Sürekli isteksizlik, geleceğe dair karamsarlık, içsel boşluk hissi, günlük aktivitelere karşı ilgi kaybı, uyku düzeninde belirgin değişiklikler ve kişinin kendisine yönelik olumsuz düşüncelerinin artması depresyonun habercisi olabilir. Bu belirtiler uzun süre devam ediyorsa ve yaşam kalitesini etkiliyorsa mutlaka ciddiye alınmalıdır. Eğer duygusal sıkıntılar giderek artıyor, kişi günlük yaşamını sürdüremiyor, iş, okul veya sosyal ilişkilerinde zorlanıyorsa ya da kendine zarar verme düşünceleri ortaya çıkıyorsa gecikmeden bir sağlık profesyoneline başvurulmalıdır. Ruh sağlığı, fiziksel sağlık kadar önemlidir" diye konuştu.

İyileşme sürecinde sabır ve anlayışın önemine dikkat çeken Özyürek, duyguları bastırmak yerine kabul etmenin, küçük ama sürdürülebilir adımlarla ilerlemenin ve uzmanların önerdiği terapi süreçlerine açık olmanın iyileşmeyi desteklediğini vurguladı.

Çevrenin yaklaşımının da belirleyici olduğunu kaydeden Özyürek, "Depresyon yaşayan kişilerin duyguları küçümsenmemeli, ‘toparla kendini’ gibi ifadelerden kaçınılmalıdır. En etkili destek, dinlemek, anlaşıldığını hissettirmek ve profesyonel yardım almaya teşvik etmektir" açıklamasında bulundu.

Son olarak, ruh sağlığına yönelik farkındalığın toplum sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen Özyürek, ihtiyaç duyulduğunda sağlık kuruluşlarına başvurmanın ve destek istemenin zayıflık değil, güçlü bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

DEPRESYON SÜRECİNDE PROFESYONEL DESTEK ŞART