Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 Blok Tahliye Edilip Yıkılacak, 120 Yataklı Acil Durum Hastanesi Yapılacak

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Tahliye ve Yıkım Kararı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan tarafından yapılan açıklamada, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürütülen deprem performans analizleri sonucunda A, B ve B1 bloklarının tahliye edilerek yıkılmasına karar verildiği bildirildi. Yetkililer, hastanenin kapatılmayacağını ve hizmetlerin aksamadan devam edeceğini vurguladı.

Hangi hizmetler kesintisiz sürecek?

Açıklamada, acil servis, yoğun bakım, ameliyathaneler, poliklinikler, görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceği belirtildi. Yetkililer, hasta ve sağlık personelinin can güvenliğinin öncelikli olduğu gerekçesiyle tahliye ve yıkım kararlarının alındığını ifade etti.

120 yataklı Acil Durum Hastanesi inşa edilecek

Kampüs içinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 120 yataklı Acil Durum Hastanesi inşa edileceği; bu yapının yaklaşık 3-4 ay içinde tamamlanmasının planlandığı açıklandı. Yeni acil durum hastanesi hizmete alındıktan sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevcut fonksiyonlarına yeniden dönecek. İlerleyen süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak ana hastane binasının tamamlanmasının ardından, 120 yataklı acil durum hastanesinin Yaşlı Bakım Merkezi olarak işletilmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredileceği bildirildi.

Vali İlhami Aktaş'ın açıklaması

Vali İlhami Aktaş şunları söyledi:

"Yapılan incelemelerde; yataklı sersilerinin olduğu 3 blokun deprem performanslarının yetersiz olduğu, deprem anında yıkılma tehlikesi olduğu raporlarla anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın, hastalarımızın ve orada görev yapan kıymetli personelimizin can güvenliği bizim için önceliklidir. Bu ihtiyacın ortaya çıkmasıyla birlikte yapılabilecek çalışmalara ilişkin değerlendirmeler başlatılmış, süreç ilgili yöneticiler ve teknik ekiplerin katkılarıyla yürütülmüştür. Mevcut hastanenin hizmetini aksatmadan, kapasiteyi artırmadan kesintisiz hizmet verebilecek bir çözüme ulaşılması hedeflenmiştir"

Tahliye ve yıkım süreci

Vali Aktaş, tahliye edilecek birimlerin A, B ve B1 blokları olduğunu belirterek, ekiplerin yeni yataklı servis alanları için çalışmalara başlayacağını ifade etti. Aktaş, sürecin planlandığı şekilde yürütülmesiyle herhangi bir hizmet aksaması yaşanmayacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın değerlendirmesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şu ifadeleri kullandı:

"Kamu binalarının sürekli ve kesintisiz hizmet verebilecek nitelikte olması gerekmektedir. Normal bir konut binasında duvarda bir çatlak makul karşılanabilirken, hastane binasında en küçük bir çatlak dahi kabul edilemez. Bu standartların sağlanabilmesi amacıyla bütün kamu binaları gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda yapılan analizlerde; A blok, B blok ve B1 blok olarak adlandırılan, yüksek katlı yapılar üzerinde incelemeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde, bu bloklarda güçlendirmenin doğru olmayacağı, güçlendirme maliyetinin neredeyse yeniden yapım maliyetine ulaştığı görülmüştür. Dolayısıyla bu yapıların yeniden inşa edilmesinin daha doğru olacağı kanaatine varılmıştır. Yapılan istişarelerde de bu görüş uygun bulunmuştur"

Yetkililer, çalışmaların hasta ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak ve sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesini temin etmek amacıyla yürütüldüğünü, sürecin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini belirtti.

KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ.