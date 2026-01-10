Öz Finans-İş 4. Olağan Kurulu – Eroğlu: 153 Kişiyle Sıfır Sermayeyle Başladık

Öz Finans-İş Sendikası 4’üncü Olağan Genel Kurulunu Ankara'da özel bir otelde gerçekleştirdi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel Kurulda değerlendirmeler

Genel kurulda sendikanın faaliyetleri, geçmiş dönemin kazanımları ve gelecek dönem hedefleri ele alındı. Çalışma hayatına dair güncel gelişmeler masaya yatırıldı. Toplantıya sendika temsilcileri ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek katıldı.

Eroğlu'nun değerlendirmeleri

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, açılış konuşmasında sendikal birlik ve dayanışmaya vurgu yaparak finans iş kolunda çalışanların hak ve taleplerinin kararlılıkla savunulacağını belirtti.

Eroğlu, sendikalaşmaya sıfırdan başladıklarını ve süreçte karşılaştıkları zorlukları aktardı: HAK-İŞ’in ilkeleriyle donandık ve yola çıktık. Bunun üzerinden 13 yıl geçti. Henüz bir genel merkezimiz, bir aracımız, paramız ve üyemiz yoktu. 153 arkadaşımızın kendi imkanlarıyla sıfır sermaye olarak bu işe başladık.

Devamında yürütülen çalışmaları şöyle özetledi: Bu 153 arkadaşımızla tek tek gezdik. 1 buçuk yıl içerisinde bin 800’e yakın şube ve bölge ziyaret yaptık. Arkadaşlarımıza sendikamızı ve sendikacılığı anlattık. 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren ilk toplu sözleşmemizi imzaladık. Şu anda 5’inci dönem toplu iş sözleşmemiz yürürlükte.

Eroğlu, sendikanın bugününe ilişkin şunları paylaştı: Şimdi genel merkezimiz, araçlarımız ve ofislerimiz var. 60’a yakın arkadaşımız bu sendikanın genel merkezinde ve şubelerinde görev alıyor. Sendikanın imkanlarıyla hayatlarını idare ettiriyorlar. 420 il temsilcisi, her ilde bir baş temsilcisi olmak üzere il temsilcilerimiz var. Genel merkez kadın ve engelli komitelerimiz var. Bu komitelerimizin her biri 80 ilimizdedir.

ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI AHMET EROĞLU