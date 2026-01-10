Germencik'te Ortaklar Semt Pazarı'nda Sıkı Zabıta Denetimi

Çevre ve gıda güvenliği odaklı kapsamlı kontroller

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ortaklar Semt Pazarında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin temel amacı, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik şartlarda alışveriş yapabilmesini sağlamak olarak açıklandı.

Kontrollerde çevre kirliliği ve gıda güvenliği ön planda tutuldu. Pazar yerinde oluşabilecek görüntü kirliliği ve atık sorunlarının önüne geçmek için zabıta ekipleri pazarcı esnafına çöp poşetleri dağıttı ve atıkların düzenli şekilde toplanması konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan kontrollerde, gıda yönetmeliğine uygun satış yapmadığı tespit edilen bazı pazarcılar pazar yerinden uzaklaştırıldı. Kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemler uygulandı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, denetimlerin halk sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenli ve temiz ortamlarda alışveriş yapması bizim önceliğimiz. Denetimlerimiz tüm sebze ve meyve pazarlarımızda devam edecek" ifadelerini kullandı.

