Ders Kitaplarında Kullanılan Haritalar Güncellendi ve Yeni Haritalar Eklendi

MEB ve MSB iş birliğiyle, ders kitaplarında kullanılmak üzere 6 harita güncellenirken 40 yeni harita hazırlandı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:24
Ders Kitaplarında Kullanılan Haritalar Güncellendi ve Yeni Haritalar Eklendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Türkiye'deki ders kitaplarında kullanılmak üzere 6 harita güncellendi ve 40 yeni harita hazırlandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile MSB Harita Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Müşterek Harita Üretimine İlişkin İş Birliği Protokolü" doğrultusunda, ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılmak üzere hazırlanan haritalar yayımlandı.

Yayımlanan bu haritalar, 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla basılacak ders kitapları ve eğitim araçlarında yer alacak. Protokol kapsamında, öğrenme süreçlerini daha işlevsel hale getirmek amacıyla bilimsel ilkelere uygun şekilde tasarlanan haritaların doğru ve eksiksiz bilgilere yer vermesi sağlanarak, dezenformasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu haritalar, Türkiye'nin jeopolitik konumu, tarihi ve bölgesel gelişim süreçlerini detaylı bir şekilde içermektedir. İlk etapta güncellenen 6 harita arasında "Türkiye'nin Mülki İdare Bölümleri ile Kara ve Deniz Komşuları Haritası", "Türk Dünyası Haritası", "Türkiye Fiziki Haritası", "Kıbrıs Adası Fiziki Haritası", "Dünya Siyasi Haritası" ve "Dünya Fiziki Haritası" bulunmaktadır.

Ek olarak, tarım devriminin gerçekleştiği bölgelerin, İslamiyet'in doğduğu dönemlerinin, Osmanlı Devleti'nin nüfuz alanlarının ve Eski Çağ Anadolu Medeniyet havzalarının haritaları ile birlikte 40 yeni harita daha hazırlandı. Çalışmaları devam eden haritalar da tamamlandığında, bu haritalar erişime açılacak ve taslak ders kitapları ile eğitim araçlarında kullanıma sunulacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!
2
Afgan Mülteciler, Pakistan'da Sınır Dışılama İşlemlerinin Durdurulmasını İstiyor
3
Esnaf ve Sanatkarlar Çevrim İçi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alabilecek
4
Yeşilay'dan 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi Duyurusu
5
Amasra Maden Patlamasında Cezalar Kesildi: 43 Ölü, 23 Sanık
6
Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!
7
Lübnanlı Davulcu, 7 Yaşından Beri Ramazan Geleneğini Yaşatıyor

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı