Ders Kitaplarında Kullanılan Haritalar Güncellendi ve Yeni Haritalar Eklendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Türkiye'deki ders kitaplarında kullanılmak üzere 6 harita güncellendi ve 40 yeni harita hazırlandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile MSB Harita Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Müşterek Harita Üretimine İlişkin İş Birliği Protokolü" doğrultusunda, ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılmak üzere hazırlanan haritalar yayımlandı.

Yayımlanan bu haritalar, 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla basılacak ders kitapları ve eğitim araçlarında yer alacak. Protokol kapsamında, öğrenme süreçlerini daha işlevsel hale getirmek amacıyla bilimsel ilkelere uygun şekilde tasarlanan haritaların doğru ve eksiksiz bilgilere yer vermesi sağlanarak, dezenformasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu haritalar, Türkiye'nin jeopolitik konumu, tarihi ve bölgesel gelişim süreçlerini detaylı bir şekilde içermektedir. İlk etapta güncellenen 6 harita arasında "Türkiye'nin Mülki İdare Bölümleri ile Kara ve Deniz Komşuları Haritası", "Türk Dünyası Haritası", "Türkiye Fiziki Haritası", "Kıbrıs Adası Fiziki Haritası", "Dünya Siyasi Haritası" ve "Dünya Fiziki Haritası" bulunmaktadır.

Ek olarak, tarım devriminin gerçekleştiği bölgelerin, İslamiyet'in doğduğu dönemlerinin, Osmanlı Devleti'nin nüfuz alanlarının ve Eski Çağ Anadolu Medeniyet havzalarının haritaları ile birlikte 40 yeni harita daha hazırlandı. Çalışmaları devam eden haritalar da tamamlandığında, bu haritalar erişime açılacak ve taslak ders kitapları ile eğitim araçlarında kullanıma sunulacaktır.