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Dervişoğlu'ndan Anlamlı Ziyaret: Eren Bülbül, Volkan Konak ve Özkan Sümer'in Mezarı Ziyaret Edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon'da Eren Bülbül, Volkan Konak ve Özkan Sümer'in mezarlarını ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 16:21
Dervişoğlu'ndan Anlamlı Ziyaret: Eren Bülbül, Volkan Konak ve Özkan Sümer'in Mezarı Ziyaret Edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon'da önemli isimlerin mezarlarını ziyaret ederek anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Dervişoğlu, şehit Eren Bülbül, sanatçı Volkan Konak ve Trabzonspor'un efsanevi ismi Özkan Sümer için dualar etti.

Dervişoğlu, ilk olarak Maçka ilçesindeki Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti. Bülbül, 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olmuştu. Dervişoğlu, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül’e baş sağlığı dileyerek, "Allah rahmet eylesin, bir evlat kaybettin milyonlarca evlat kazandın." diyerek duygularını paylaştı.

Ardından, Volkan Konak'ın mezarını ziyaret eden Dervişoğlu, sanatçının yakınlarına taziyelerini iletti. Konak, 31 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Dervişoğlu, "Hayatın en büyük gerçeği ölüm, Allah herkese güzelini nasip etsin." ifadesiyle duygularını aktardı.

Son olarak, Trabzonspor'da teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı gibi görevlerde bulunan Özkan Sümer'in mezarını ziyaret eden Dervişoğlu, Sümer'in yeğeni Abdülkadir Sümer ile bir süre görüştü. "Özkan Sümer çok özel bir şahsiyetti. Mekanı cennet, kalbi nur olsun, Allah rahmet eylesin." sözleriyle duygularını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün, ilçenin Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başında annesi Ayşe Bülbül'e baş sağlığı diledi. Dervişoğlu burada dua etti, Eren Bülbül'ün mezarına karanfil bıraktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün, ilçenin Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başında annesi Ayşe Bülbül'e baş sağlığı diledi. Dervişoğlu burada dua etti, Eren Bülbül'ün mezarına karanfil bıraktı.

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