Dervişoğlu'ndan Asgari Ücret Açıklaması: En Az 28 Bin Lira Olmalı

Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, "Temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmak mecburiyetindedir. Bunun altında kalan ücret, Türk milletine zulümdür." diyerek net bir duruş sergiledi.

10 Kasım'da Atatürk’ü Andık

Dervişoğlu, konuşmasında 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayı unutmadığını belirterek, "Onu anmakla anlamak arasındaki mesafe hala çok büyüktür." dedi. İktidarın uygulamalarını eleştirerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısızlığını vurguladı.

Çalışma Hayatı ve Asgari Ücret Üzerine Eleştiriler

Dervişoğlu, iktidarın çalışma hayatını çekilmez hale getirdiğini savunarak, devletin temel ilkelerinin zayıflatıldığını belirtti. Ayrıca hastanelerin ticari hale getirildiğini, hastalara müşteri gibi bakıldığını ifade etti.

Asgari Ücret ve Enflasyon

Dervişoğlu, asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen değil, hedeflenen enflasyon oranının esas alınması gerektiğini dile getirdi. Geçmişte hedeflenen enflasyon esas alındığında asgari ücretin 1875 lira olacağını belirtti.

"Eğer 2019'dan itibaren hedeflenen enflasyona göre bir hesaplama yapılsaydı, bugün asgari ücret yaklaşık 4 bin 100 lira olacaktı." diyen Dervişoğlu, mevcut asgari ücretin yaşam standardını düşürdüğünü vurguladı.

2024 Yılı Enflasyon Tahminleri

2024 yılı için enflasyon tahmininin %44 olarak revize edildiğini söyleyen Dervişoğlu, çalışanların yaşadığı refah kaybının telafi edilmediğini dile getirdi. Ayrıca, temmuz ayında asgari ücretin tekrar artırılması gerektiğini vurgulayarak, bunun altında kalan ücretin Türk milletine yapılmış bir zulüm olduğunu ifade etti.

ABD Seçimleri ve Dış Politika Eleştirileri

Dervişoğlu, ABD'deki seçimlerin sonuçlarını değerlendirirken, dış politikada gerçekçi olunması gerektiğinin altını çizdi. Türk milletinin çıkarlarının göz önünde bulundurulması çağrısı yaptı.

Noterlik Kanunu Üzerine Değerlendirmeler

Noterlik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklifleri eleştiren Dervişoğlu, demokrasiyi katleden ve ifade özgürlüğünü sınırlayan yasaların karşısında duracaklarını belirtti. "Yol yakınken bu hatadan dönün." çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.