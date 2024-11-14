Dervişoğlu ve Babacan'dan Kritik Görüşme

İYİ Parti ve DEVA Partisi'nden Önemli İşbirliği

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Ziyaret, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

Gündemde Ekonomi ve Geçim Sorunları Var

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Babacan, Türkiye'nin güncel sıkıntılarını kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını, ayrıca bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Babacan, "Türkiye'deki pek çok sıkıntıyı başlıklar halinde ele aldık. Türkiye'de şu anda en önemli sorun, geçim, işsizlik, ekonomi; bunları konuştuk. Hukuk ve adalet alanındaki sorunları değerlendirdik" diye ifade etti.

Karşılıklı İlişkilerin Güçlendirilmesi

Dervişoğlu, DEVA Partisi'ne gecikmiş bir iade ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "DEVA Partisi'nin kıymetli milletvekilleriyle TBMM'de zaten birlikte çalışıyoruz. Bu gecikme, ilişkimizin doğru bir biçimde sürdürülmesine engel teşkil edecek bir durum değil" dedi. Dervişoğlu, Türkiye'nin temel meseleleri üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını ekledi.

Türkiye'nin Güvenlik Sorunları

Babacan, gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına ilişkin sorusunu yanıtlayarak, Türkiye'nin uzun vadeli terör sorununa dikkat çekti ve "Bu terör sorununun çözümüne dönük atılabilecek adımlar var. Ancak bu senkronizasyonun öncelikle siyasette başlaması lazım" dedi.

Belediye Soruşturmalarına İlişkin Görüşler

Dervişoğlu, "Belediyeler kamusal alanlardır ve dolayısıyla kamusal alanlar denetlenmelidir. Ancak bunun kamuoyunda yer işgal etmesinin asıl sebebinin, sadece belediyelerin çalışması olduğunun da kanaatinde değilim" değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.