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Derya Yanık, BM Temsilcisi M'jid ile Çocuk Hakları Üzerine Görüştü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, BM Genel Sekreteri Temsilcisi M'jid ile çocukların hakları ve yaşadığı sorunlar hakkında bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 13:52
Derya Yanık, BM Temsilcisi M'jid ile Çocuk Hakları Üzerine Görüştü

Yanık ve M'jid Çocuk Haklarını Ele Aldı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi Dr. Najat Maalla M'jid ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantı, Meclis'te gerçekleşti.

Görüşmede konuşan Yanık, dünya genelinde gerçekleşen fiziksel, sosyal ve siyasal olumsuzluklardan en çok etkilenen grupların çocuklar, kadınlar ve engelliler olduğunu vurguladı.

Çocukların Geleceği Üzerine Vurgu

Yanık, çocukların gelecekte önemli bir rol oynadığını belirterek, “Küreselleşen ve iletişimin kolaylaştığı dünyada sorunlar benzeşmeye başladı. İnsanlığa, özellikle çocuklara yönelik çalışmalarımızı paylaşmalı ve birlikte çözümler aramalıyız.” dedi.

Buna ek olarak, sokak çocukları, çocuk işçiliği ve dijital ortamda karşılaşılan sorunlar konusunda BM'nin yürütacağı çalışmalara katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Gazze'deki Çocukların Durumu

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarda 60 bin insanın hayatını kaybettiğini söyleyen Yanık, bu kayıpların %65'inin kadın ve çocuklar olduğunu belirtti. Gazze'deki çocukların durumunu değerlendirirken, yaşanan en büyük sorunun onların hayatta kalması olduğunu ifade etti.

Yanık, “Hayatını kaybeden çocuklar söz konusu olduğunda dijital sorunları konuşmaya gerek kalmıyor.” ifadesini kullanarak, Komisyon olarak bu konudaki eylemlere devam ettiklerini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Temsilcisi M'jid'in Değerlendirmeleri

M'jid, çocuklar üzerine yaptıkları çalışmalarda parlamentoların önemine dikkat çekti. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun insan hakları ihlalleri üzerindeki çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti. Gelişen dünya sorunlarına dair, 43 milyon yerinden edilmiş çocuk olduğunu hatırlatarak, bu konuda global iş birliklerinin önemini vurguladı.

M'jid, “Güvenlik Konseyi'nin atacağı adımlar yetersiz kalıyor. Sistemin revize edilmesi gerekliliği önemli.” diyerek, uluslararası hukukun ihlallerinin karşısında hesap verilebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini karşılaştığını ifade etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi Dr. Najat Maalla M'jid (fotoğrafta) ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi Dr. Najat Maalla M'jid (fotoğrafta) ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

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