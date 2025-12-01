Derya Yanık: Cezaevlerinde insan onuruna aykırı iddialar titizlikle inceleniyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndaki incelemelerde insan onuruna aykırılık iddialarının titizlikle araştırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:56
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve komisyon üyeleri, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.

Vali ziyareti ve cezaevi incelemesi

Heyet ilk olarak Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından komisyon üyeleri cezaevine geçerek yetkililerden bilgi aldı.

Komisyonun yetkileri ve sürdürülen çalışma

Komisyonun kuruluş kanunu çerçevesinde geniş yetkilere sahip olduğunu vurgulayan Yanık, "Komisyon, insan hakları ihlali iddialarını yerinde inceleme, raporlama ve ilgililerden bilgi alma hakkına sahiptir." dedi.

Hükümlü ve tutuklu hakları alt komisyonumuzun her dönem cezaevlerinde düzenli olarak inceleme yaptığını belirten Yanık, gerek bireysel başvurular gerekse genel cezaevi şartlarına ilişkin şikayetleri yerinde değerlendirdiklerini ifade etti.

Yanık ayrıca, "Cezaevlerinde insan onuruna aykırı bir durum olup olmadığını tespit etmek için titiz bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu ve yürütülen çalışmaların raporlanarak TBMM Genel Kurulu'na sunulma hakkının bulunduğunu kaydetti.

