DEVA Parti'li Ekmen: 'Yerel Basında Çalışanlar Yoksulluk Sınırının Altında Yaşıyor'

Yerel Basının Sorunları Gündemde

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yerel basında görev yapan gazetecilerin yaşam koşullarının, yoksulluk sınırının altında olduğunu ifade etti. Ekmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, yerel medyanın karşılaştığı zorlukları gündeme getirdi.

Dijital Değişim ve Destek Eksikliği

Ekmen, sosyal medya ve dijitalleşmenin etkisiyle medyanın yapısının köklü bir değişim geçirdiğini belirtti. Yerel basının, basılı yayınlarla hayatta kalmaya çalıştığını söyleyen Ekmen, iktidarın yerel basına gerekli desteği sağlamadığını vurguladı. “Cumhurbaşkanlığının yürüttüğü programlar, valilikler ve belediyeler yerel basının gücünü arttırmayı bırakın, ayakta kalmasını sağlayacak bir destek dahi sunmuyor,” dedi.

Basın İlan Kurumu'nda Zorluklar ve Artış Talebi

Ekmen, yerel basının reklam ve ilan gelirlerinin azaldığını aktararak, teknolojik altyapı ve istihdam konusunda gerekli desteğin sağlanması gerektiğini ifade etti. Son dört yıldır yerel basının baskı altında olduğunu dile getiren Ekmen, Basın İlan Kurumundan ilan alma şartlarının zorlaştığını ve bu durumun yerel basının giderlerini karşılamasını zorlaştırdığını belirtti.

Ücret Artışı Önerisi

Ekmen, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan ücretlerinde %32'lik bir artış öngörüldüğünü eleştirerek, “2024 yılındaki daralmayı göz önüne alarak bunu telafi edecek bir oranda, %60 oranında bir artış yapın. Eğer bu olmayacaksa, devletin alacaklarına belirlediği %44'lük değerleme oranı kadar ya da enflasyon oranında bir artış yapılmalı,” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.