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DEVA Partisi’nden CHPli Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu: “Hukuka aykırı bir uygulama”

DEVA Partisi, göçmenlerden 10 bin TL’lik nikah ücreti talep eden CHPli Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve belediye meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 17:54
DEVA Partisi’nden CHPli Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu: “Hukuka aykırı bir uygulama”

DEVA Partisi, CHPli Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre DEVA Partisi’nin suç duyurusunda bulunma sebebi, Afyonkarahisar Belediyesi’nin nikah ücretini göçmenler için 10 bin TL’ye çıkarmış olması.

Konuyla ilgili açıklama yapan DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Evlilik hizmet bedeli olarak sığınmacılardan talep edilen ücret, vatandaşlarımızın 25 kat fazlası. Göçmenlerden 10 bin TL’lik ücret alınacak olması, kanunlara, Anayasa’ya ve uluslararası hukuka aykırı bir durumdur. Evlenmek ve aile kurmak herkesin hakkıdır. Başta Burcu Köksal olmak üzere bu kararı alan herkes, ayrımcılık ve nefret suçunun yanı sıra görevi kötüye kullanma suçu da işlemiştir” ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu, konu ile ilgili olarak CHPli yöneticilere ve vatandaşlara da “Bu kötülük karşısında sizleri de kararlı bir duruşa davet ediyorum” şeklinde çağrıda bulundu.

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