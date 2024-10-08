Devlet Halk Dansları Topluluğu 'Bizim Renklerimiz' Gösterisi ile Sahne Aldı

Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun Büyüleyici Gösterisi

Devlet Halk Dansları Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda 'Bizim Renklerimiz' adlı gösterisini sanatseverlere sundu. Gösteride geleneksel Anadolu halk dansları, bale ile özenle sentezlenerek sahneye taşındı.

Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya'dan Açıklamalar

Topluluğun sanat yönetmeni Yıldız Çankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1975 yılında kurulan topluluğun esas amacının geleneksel halk danslarını çağdaş yorumlarla sahneye koymak olduğunu belirtti. Türkiye'yi ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Koreografların Katkıları

Çankaya, topluluğun kuruluş aşamasında Devlet Opera ve Balesi koreograflarının önemli katkıları olduğunu, Mustafa Turan, Duygu Aykal ve Sonya Arslan gibi hocaların 'Bingöl', 'Çiftetelli' gibi koreografileri repertuara dahil ettiklerini kaydetti.

Yeni Yöntemlerle Tarih Anlatımı

Kendisi de topluluğa 2007 yılında katılan Çankaya, halk danslarını yeni formlarda icra etme çabasında olduğunu ifade etti. Bale rejisörü olarak daha önce 'Anadolu Ateşi' ve 'Sultans of The Dance' gibi projelerde görev aldığını, deneyimlerini toplulukta yeni eserler geliştirmek için kullandığını belirtti.

İstanbul'da Yeni Bir Serüven

AKM'nin restore edilmesinin ardından topluluğun merkezinin Ankara'dan İstanbul'a taşındığını aktaran Çankaya, buna bağlı olarak repertuarlarını genişletmeye başladıklarını ifade etti. 'Bizim Renklerimiz' gösterisinin, topluluğun geçirdiği evrimi yansıttığını belirtti. İzleyiciler, geçmiş eserlerle yeni nesil eserleri bir arada görebilme fırsatı buldular.

Gösterinin Detayları

Showa, orkestra şefi Murat Kızılca, solist olarak Nilgün Kızılca'nın yer aldığı, 'Çiftetelli', 'Roman', 'Kafkas' gibi toplamda 15 eserle sahnelendi.

Geleneksel Anadolu halk danslarını bale ile sentezleyerek sahneye taşıyan Devlet Halk Dansları Topluluğu "Bizim Renklerimiz" adlı gösterisini, Atatürk Kültür Merkezi ( AKM) Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu. Topluluğun sanat yönetmeni Yıldız Çankaya (sol 7), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geleneksel Anadolu halk danslarını bale ile sentezleyerek sahneye taşıyan Devlet Halk Dansları Topluluğu "Bizim Renklerimiz" adlı gösterisini, Atatürk Kültür Merkezi ( AKM) Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu. Topluluğun sanat yönetmeni Yıldız Çankaya (sol 7), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geleneksel Anadolu halk danslarını bale ile sentezleyerek sahneye taşıyan Devlet Halk Dansları Topluluğu "Bizim Renklerimiz" adlı gösterisini, Atatürk Kültür Merkezi ( AKM) Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu. Topluluğun sanat yönetmeni Yıldız Çankaya (sol 7), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geleneksel Anadolu halk danslarını bale ile sentezleyerek sahneye taşıyan Devlet Halk Dansları Topluluğu "Bizim Renklerimiz" adlı gösterisini, Atatürk Kültür Merkezi ( AKM) Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu. Topluluğun sanat yönetmeni Yıldız Çankaya (sol 7), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geleneksel Anadolu halk danslarını bale ile sentezleyerek sahneye taşıyan Devlet Halk Dansları Topluluğu "Bizim Renklerimiz" adlı gösterisini, Atatürk Kültür Merkezi ( AKM) Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu. Topluluğun sanat yönetmeni Yıldız Çankaya (sol 7), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geleneksel Anadolu halk danslarını bale ile sentezleyerek sahneye taşıyan Devlet Halk Dansları Topluluğu "Bizim Renklerimiz" adlı gösterisini, Atatürk Kültür Merkezi ( AKM) Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu. Topluluğun sanat yönetmeni Yıldız Çankaya (sol 7), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geleneksel Anadolu halk danslarını bale ile sentezleyerek sahneye taşıyan Devlet Halk Dansları Topluluğu "Bizim Renklerimiz" adlı gösterisini, Atatürk Kültür Merkezi ( AKM) Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu. Topluluğun sanat yönetmeni Yıldız Çankaya (sol 7), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geleneksel Anadolu halk danslarını bale ile sentezleyerek sahneye taşıyan Devlet Halk Dansları Topluluğu "Bizim Renklerimiz" adlı gösterisini, Atatürk Kültür Merkezi ( AKM) Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu. Topluluğun sanat yönetmeni Yıldız Çankaya (sol 7), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geleneksel Anadolu halk danslarını bale ile sentezleyerek sahneye taşıyan Devlet Halk Dansları Topluluğu "Bizim Renklerimiz" adlı gösterisini, Atatürk Kültür Merkezi ( AKM) Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu. Topluluğun sanat yönetmeni Yıldız Çankaya (sol 7), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.