Devlet Korumasındaki Çocuklar, Kore Gazisini Unutmadı

Devlet Korumasındaki Çocuklardan Duygusal Ziyaret

Erzurum'da, devlet korumasındaki çocuklar, 93 yaşındaki Kore gazisi Recep Kekeç ile bir araya gelerek 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda kalan 8 çocuk, bu anlamlı günde Kekeç'i ziyaret etti.

Çocukların Yetenekleriyle Duygusal Anlar

Koruma altındaki çocuklardan biri, yaptığı resmi Kekeç'e hediye ederken, başka bir çocuk kendi yazdığı şiiri okudu. Bu anlar, ziyaretin duygusal yönünü gözler önüne serdi.

İl Müdürü'nden Anlamlı Mesaj

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ziyaretin son derece anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Vatanı ve milleti için savaşan aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim en onurlu varlıklarımızdır. Onların her zaman yanlarında olacağız. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun," ifadelerini kullandı.

Kore Gazisinden Duygusal Mesajlar

Gazimiz Recep Kekeç, çocukların ziyaretinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Kore'de savaşta şehit düşen arkadaşlarım oldu. Allah bu çocuklara uzun ömürler versin. Onlar, bizim geleceğimizdir. Buraya gelen herkesten Allah razı olsun," dedi.

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Erzurumlu 93 yaşındaki Kore gazisi Recep Kekeç'i ziyaret ederek "19 Eylül Gaziler Günü"nü kutladı.

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Erzurumlu 93 yaşındaki Kore gazisi Recep Kekeç'i ziyaret ederek "19 Eylül Gaziler Günü"nü kutladı.

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Erzurumlu 93 yaşındaki Kore gazisi Recep Kekeç'i ziyaret ederek "19 Eylül Gaziler Günü"nü kutladı.

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Erzurumlu 93 yaşındaki Kore gazisi Recep Kekeç'i ziyaret ederek "19 Eylül Gaziler Günü"nü kutladı.

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Erzurumlu 93 yaşındaki Kore gazisi Recep Kekeç'i ziyaret ederek "19 Eylül Gaziler Günü"nü kutladı.

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Erzurumlu 93 yaşındaki Kore gazisi Recep Kekeç'i ziyaret ederek "19 Eylül Gaziler Günü"nü kutladı.

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Erzurumlu 93 yaşındaki Kore gazisi Recep Kekeç'i ziyaret ederek "19 Eylül Gaziler Günü"nü kutladı.