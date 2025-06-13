Devlet Korumasından Yararlanmış 608 Genç Kamu Kurumlarına Yerleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi amacıyla düzenlenen kura töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, 'Bugün gerçekleşen yerleştirmeyle beraber 64 bin 238 genci kamuda istihdam edeceğiz' dedi.

Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasında gerçekleştirildi. Tören, geçmişte bu fırsattan yararlanan ve şu an çevre mühendisliği yapan Mutluhan Karaca'nın deneyimlerini paylaşması ile başladı.

Bakan Göktaş: 'Devletin Kimsesizlerin Kimsesi'

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, devletin şefkatiyle büyüyen gençlerin kamu görevlerine atandığı bu anlamlı günde bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tercih işlemlerini başarıyla tamamlayan 608 gencin kamu kurumlarına yerleştirileceğini belirten Göktaş, 'Her bir gencimize çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Devletin, kimsesizlerin kimsesi olduğunu vurgulayan Göktaş, 'Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Çocuklarımızın sağlıkla ve sevgi dolu bir ortamda yetişmeleri en önemli görevimizdir' şeklinde konuştu.

Çocukların Gelişimine Yüzde Yüz Destek

Bakan Göktaş, çocuk evleri ve çocuk sitelerinde 15 bin 312 kişiye yuva sıcaklığında yaşam alanı sunduklarını, çocukların eğitim hayatlarını desteklediklerini, yeteneklerini keşfetmeleri için onlara cesaretlendirdiklerini belirtti. 'Bugün 2 bin 716 çocuğumuz spor kulüplerinde lisanslı olarak spor hayatına devam ediyor. Ayrıca yıl boyunca kültür ve sanat etkinliklerinde 2 bin 869 çocuğumuzun yer almasını sağladık' dedi.

Eğitimlerini tamamlayan gençleri meslek sahibi olmaları için yalnız bırakmadıklarını söyleyen Göktaş, 'İŞKUR ile yapılan işbirliğiyle 8 bin 526 çocuğa iş ve meslek danışmanlığı sunuldu' diye ekledi.

Geleceğe Güvenle Adım Atıyorlar

Bakan Göktaş, gençlerin büyüyüp kendi ayakları üzerinde durmasının kendileri için tarifsiz bir sevinç kaynağı olduğunu belirterek, 'Devletimiz, hiçbir zaman sizleri yalnız bırakmadı. Her birinize güçlü bireyler olarak yetişmeniz için destek sundu' ifadelerini kullandı. 'Bugün, sizleri büyük bir gururla devletimizin çeşitli kademelerinde göreve uğurlayacağız' dedi.

Yerleştirme sonuçlarına Bakanlığın internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), bakanlıkta düzenlenen Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), bakanlıkta düzenlenen Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.