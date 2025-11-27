Devrek'te Gıda Denetimleri: 2 İşletmeye İdari Para Cezası

Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri 8 işyeri denetledi; 2 işletme hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında işlem başlatıldı, 4 işletmeden numune alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:07
Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki toplu tüketim ve satış yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor. Denetimler, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Denetim ve tespitler

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen kontrollerde toplam 8 işyeri incelendi. Yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilen 2 işletme hakkında, 5996 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası uygulanması için işlem başlatıldı.

Ayrıca toplu tüketim yerlerinin kanuna uygunluğunu değerlendirmek amacıyla 4 işletmeden gıda numunesi alındı.

Vatandaşlara güvence

İlçe genelinde gıda güvenliğine yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiği, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması için çalışmaların sürdürülüğü bildirildi.

