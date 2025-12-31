DOLAR
Dicle'de Yılbaşı Denetimi Yapıldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Emniyet, Tarım ve Orman ile zabıta ekipleri, umuma açık ve içkili işletmeleri yılbaşı tedbirleri kapsamında denetledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:54
Dicle'de Yılbaşı Denetimi Yapıldı

Dicle'de Yılbaşı Denetimi Yapıldı

Emniyet, Tarım ve Orman ile Zabıta Ekipleri İş Yerlerini Kontrol Etti

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, yeni yıla saatler kala kapsamlı yılbaşı denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler, Dicle İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Dicle Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, ilçede faaliyet gösteren umuma açık ve içkili yerlerde yapıldı.

Yetkililer, yılbaşı gecesinde hiçbir sorun yaşanmaması amacıyla iş yeri sahipleri ve çalışanlarına uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yaptı.

