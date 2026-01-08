Dicle Elektrik: 33 milyon kâğıt ve 3.800 ton karbon tasarrufu

Dicle Elektrik sürdürülebilir dönüşümle bölgeyi tasarrufa taşıyor

Dicle Elektrik, dijitalleşme uygulamaları ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefini destekliyor. Şirketin hayata geçirdiği çalışmalar sayesinde çevreye somut katkılar sağlandı ve toplumsal farkındalık artırıldı.

Dijital dönüşümle büyük kağıt ve karbon tasarrufu

Abonelik süreçleri, dijital fatura uygulamaları ve diğer sürdürülebilirlik çalışmaları ile 33 milyon adet kâğıt tasarrufu sağlandı. Bu sayede 8 bin 473 ağacın kesilmesi önlendi ve 3 bin 800 ton karbon salınımının önüne geçildi. Ayrıca LED aydınlatma dönüşümü, yüksek verimli iklimlendirme sistemleri ve hizmet binalarında uygulanan enerji verimliliği önlemleri sayesinde 520 bin hanenin bir günlük kullanımına denk gelen 14 milyon kW enerji tasarrufu elde edildi.

Enerji bilinci erken yaşta başlıyor

Çocuklara tasarruf bilinci kazandırmayı hedefleyen Dicle Elektrik, gönüllü çalışanlarının sahne aldığı "Dicle’nin Rüyası" tiyatro oyunu ile enerji verimliliğini anlattı. Oyun bugüne kadar yaklaşık 12 bin öğrenciyle Batman, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Siirt'te buluştu; Mardin ve Şırnak başta olmak üzere yeni illerde de sahnelenmesi planlanıyor.

Şirket, sahne çalışmalarını Doğa Dostu Etkinlik Uygulamaları projesiyle eğitim ortamlarına taşıdı. İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle yürütülen projede ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine enerji, su ve gıda israfı konusunda farkındalık kazandırılması hedefleniyor. Doğa Dostu Öğretmen Atölyeleri ile öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları devam ettirmesi sağlanıyor. Müfredatla uyumlu materyallerle desteklenen proje kapsamında 2025 yıl sonu itibarıyla 150 öğretmen ve yaklaşık 3 bin 150 öğrenciye ulaşıldı.

Tarımda enerji verimliliği: Çiftçilere eğitim

Enerji verimliliğini tarımsal üretimin ayrılmaz bir parçası olarak gören Dicle Elektrik, çiftçilere yönelik eğitimlerle de dikkat çekiyor. Batman Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Bir Destek Bin Bereket" programı kapsamında tarımda enerji ve su verimliliği odaklı eğitimler düzenleniyor. Program ilk etapta Diyarbakır’da başladı ve bugüne kadar bin çiftçiye eğitim verildi; şirket ayrıca binden fazla çiftçiye enerji ve su tasarrufu odaklı eğitimler sağladı. Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi iş birliğiyle devam etmesi planlanan proje ile bölgede toplam 10 bin çiftçiye ulaşılması hedefleniyor.

Ar-Ge ile altyapıda verimlilik

Türkiye’de elektrik dağıtım sektörünün ilk Ar-Ge merkezine sahip olan Dicle Elektrik, enerji verimliliğini altyapı ve bakım süreçlerinde de bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor. Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen Makaralı Aydınlatma Direği Projesi ile iş kazalarının önlenmesi, bakım sürelerinin kısaltılması ve saha ekiplerinin iş yükünün azaltılması hedefleniyor. Şirketin hesaplamalarına göre söz konusu proje ile her 100 kilometrede yaklaşık %30 karbon ayak izi azaltımı öngörülüyor.

