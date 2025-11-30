Didim Belediyesi Akbük’te Temizlik Seferberliği

Didim Belediyesi ekipleri Akbük Mahallesi'nde boş arsalardaki otları temizleyip atıkları topladı; Başkan Hatice Gençay çalışmaları yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:26
Ekipler boş arsaları temizleyip çevre estetiğini yeniden sağladı

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akbük Mahallesi genelinde başlattıkları kapsamlı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler; mahallede biriken otları biçti, çevre görünümünü bozan atıkları topladı ve genel temizlik çalışması gerçekleştirerek bölgeyi daha yaşanabilir hale getirdi.

Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Hatice Gençay, çevre düzenlemesine verilen önemi vurgulayarak, 'Daha temiz, daha nefes alan bir Didim için durmadan çalışıyoruz. Kentimizin her mahallesinde temizlik standardını yükseltmeye kararlıyız' dedi.

Mahalle sakinleri düzenli temizlik çalışmalarının bölgeye canlılık kattığını belirterek, emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür etti.

