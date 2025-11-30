Didim Belediyesi Akbük’te Temizlik Seferberliği

Ekipler boş arsaları temizleyip çevre estetiğini yeniden sağladı

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akbük Mahallesi genelinde başlattıkları kapsamlı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler; mahallede biriken otları biçti, çevre görünümünü bozan atıkları topladı ve genel temizlik çalışması gerçekleştirerek bölgeyi daha yaşanabilir hale getirdi.

Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Hatice Gençay, çevre düzenlemesine verilen önemi vurgulayarak, 'Daha temiz, daha nefes alan bir Didim için durmadan çalışıyoruz. Kentimizin her mahallesinde temizlik standardını yükseltmeye kararlıyız' dedi.

Mahalle sakinleri düzenli temizlik çalışmalarının bölgeye canlılık kattığını belirterek, emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür etti.

AYDN'IN DİDİM İLÇESİNDE DİDİM BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ AKBÜK MAHALLESİ’NDE YÜRÜTTÜĞÜ TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.