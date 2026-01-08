Didim Belediyesi Fırtına Alarmında: Ekipler Sahada

Didim Belediyesi ekipleri kuvvetli fırtına ve yağışa karşı devrilen ağaçlar ve su birikintilerine müdahale ederek teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:09
Didim Belediyesi Fırtına Alarmında: Ekipler Sahada

Didim Belediyesi Fırtına Alarmında: Ekipler Sahada

Didim’de etkisini artırarak sürdüren kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle, ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Didim Belediyesi ekipleri sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Halkın olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi, günlük yaşamın aksamaması ile can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla teyakkuza geçen belediye ekipleri; ilçenin farklı noktalarında fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar ile yağış sonucu oluşan su birikintilerine hızlı ve etkin şekilde müdahale etti. Risk oluşturan alanlarda gerekli güvenlik önlemleri alınarak aksaklıkların önüne geçildi.

Başkanın açıklaması

Didim Belediyesi ekiplerinin her şartta sahada olduğunu vurgulayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bölgemizde etkisini sürdüren kuvvetli fırtına ve yağışlara karşı halkımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlara kısa sürede müdahale edilirken, yağışın oluşturduğu su birikintilerine karşı yol üzerindeki su ızgaraları temizlenerek gerekli tüm önlemler alındı. Olumsuz hava şartları sona erene kadar belediyemiz teyakkuz hâlinde olmaya devam edecektir" dedi.

DİDİM’DE ETKİSİNİ ARTIRARAK SÜRDÜREN KUVVETLİ FIRTINA VE YAĞIŞ NEDENİYLE, İLÇEDE YAŞANABİLECEK...

DİDİM’DE ETKİSİNİ ARTIRARAK SÜRDÜREN KUVVETLİ FIRTINA VE YAĞIŞ NEDENİYLE, İLÇEDE YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİDİM BELEDİYESİ EKİPLERİ SAHADA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

DİDİM’DE ETKİSİNİ ARTIRARAK SÜRDÜREN KUVVETLİ FIRTINA VE YAĞIŞ NEDENİYLE, İLÇEDE YAŞANABİLECEK...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmangazi Belediyesi’nden Lodosa Hızlı Müdahale — Bursa’da Ağaç Tehlikesi Önledi
2
Kuşadası Emniyet Müdürü Demirelli'den KUTO'ya Ziyaret: Güvenlik ve Trafik Gündemde
3
Ebru Ustası Hikmet Barutçugil Esenyurt’te Sanatseverlerle Buluştu
4
Siirt’te sağlık personeline verem eğitimi: Dr. Gizem Çil bilgilendirdi
5
Diyarbakır'da Sağlık Ekipleri Yoğun Kar Yağışında Görev Başında
6
İnegöl Belediyesi İclaliye Mahallesi'ne Yeni Meydan Düzenlemesi
7
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 25. Yaşını Kutladı: 460 Milyon Yolcu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları