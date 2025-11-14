Didim Belediyesi'nden Kadınlara Özel Moda Tasarım ve Dikiş Eğitimi

Didim Belediyesi, Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde uygulamalı moda tasarım ve temel dikiş eğitimi için 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında şahsen başvuru kabul ediyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:22
Didim Belediyesi'nden Kadınlara Özel Moda Tasarım ve Dikiş Eğitimi

Didim Belediyesi kadınlara özel moda ve dikiş eğitimi başlatıyor

Didim Belediyesi, kadınların üretim gücünü artırmak ve yeni beceriler kazandırmak amacıyla Uygulamalı Moda Tasarım ve Temel Dikiş Eğitimi Kursunu hayata geçiriyor. Eğitimler Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nde uygulanacak ve katılımcılar kendi tasarımlarını üretebilecekleri uygulamalı bir süreçten geçecek.

Eğitim hedefi

Programın amacı, kadınların üretim kapasitesini geliştirmek ve onların ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü katılımını desteklemektir. Didim Belediyesi, kursun kadınlara yeni imkanlar sunacağını duyurdu.

Başvuru bilgileri

Başvurular 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında, Kadın ve Aile Danışma Merkezi’ne şahsen yapılacaktır. Başvuru sürecine dair detaylar ve kayıt için ilgili merkeze başvurulması gerekiyor.

Kimler başvurabilir?

Kursa 18-55 yaş arası kadınlar başvurabilecek olup, kontenjanın sınırlı olduğu belirtildi. İlgi duyan tüm kadınlar başvurmaya davet ediliyor.

Didim Belediyesi, kadınlara özel bu programla yetenekleri desteklemeyi ve üretim gücünü artırmayı hedefliyor. Başvuru yapacak kadınların, belirtilen tarihler içinde ilgili merkeze başvurmaları önem taşıyor.

