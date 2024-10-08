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Didim Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde Kirli Su İddiaları Yalanlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden denize kirli su deşarjı iddialarını reddetti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 21:07
Didim Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde Kirli Su İddiaları Yalanlandı

Didim Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki İddiaları Yalanladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde denize kirli su aktarıldığına dair çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Kesinlikle Mevzuata Aykırılık Yok

Belediye, yaptığı açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk veya mevzuata aykırılık kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerini kullandı. Ayrıca, arıtma tesisinden çıkan suyun, sürekli bir atık su izleme sistemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Müdürlüğü tarafından kontrol edildiği belirtildi.

Denetimler Olumsuz Bulundu

Ayrıca, 23 Eylül 2024 tarihinde ilgili bakanlıkça gerçekleştirilen denetimde herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediği vurgulandı. Açıklamada, "Tesisten çıkan suyun deşarj kriterlerine uygun olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Otomatik Gönderim Sistemi

Belediye, anlık sonuçların ve verilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İl Müdürlüğü'ne otomatik olarak gönderildiğini sözlerine ekledi.

Balıkçılar Endişeli

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Didim Atık Su Arıtma Tesisinden denize kirli su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeden su numunesi almıştı. İhbarda, kirli suyun arıtılmadan Fener Koyu'nda denize boşaltıldığı belirtilmişti. Özellikle balıkçıların oltayla balık avladığı kısımda deniz suyunun kahverengiye büründüğü gözlemlenmişti.

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