Didim'de 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-4) tarafından müdahale edildi.

Müdahale sonucu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) kurtarıldı.

Sonrası ve Yapılan İşlem

Kurtarılan düzensiz göçmenler için gerekli sağlık ve güvenlik kontrolleri yapıldı. Kurtarılan göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

