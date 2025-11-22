Didim'de Araç Denize Uçtu — Sürücü Yaralanmadı

Taşburun Balıkçı Barınağı'nda meydana gelen kaza

Aydın’ın Didim ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, Taşburun Balıkçı Barınağında denize düştü. Olayda şans eseri sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Didim’e barınağa iş için gelen sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan araç hızla denize doğru ilerleyerek suya gömüldü.

Denize düşen sürücü, kendi imkanıyla araçtan çıkmayı başardı ve olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Çevredeki balıkçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarma çalışmaları kapsamında araç, çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın nedeni araştırılıyor.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLAN ARAÇ DENİZE UÇARKEN, SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU.