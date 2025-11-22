Didim'de Araç Denize Uçtu — Sürücü Yaralanmadı

Didim'de Taşburun Balıkçı Barınağı’nda direksiyon hakimiyeti kaybeden araç denize düştü; sürücü yara almadan kurtuldu, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:03
Didim'de Araç Denize Uçtu — Sürücü Yaralanmadı

Didim'de Araç Denize Uçtu — Sürücü Yaralanmadı

Taşburun Balıkçı Barınağı'nda meydana gelen kaza

Aydın’ın Didim ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, Taşburun Balıkçı Barınağında denize düştü. Olayda şans eseri sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Didim’e barınağa iş için gelen sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan araç hızla denize doğru ilerleyerek suya gömüldü.

Denize düşen sürücü, kendi imkanıyla araçtan çıkmayı başardı ve olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Çevredeki balıkçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarma çalışmaları kapsamında araç, çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın nedeni araştırılıyor.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLAN ARAÇ DENİZE UÇARKEN, SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ...

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLAN ARAÇ DENİZE UÇARKEN, SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLAN ARAÇ DENİZE UÇARKEN, SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
2
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
3
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
4
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
5
Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza
6
Terme’de Minibüs Tır Römorkuna Çarptı: Gökmen Akçam Yaşamını Yitirdi
7
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor