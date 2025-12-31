Didim'de Özel Çocuklar Oyun Evi Projesi'nde Yenileme Çalışmaları Hızla Sürüyor

Didim'de Özel Çocuklar Oyun Evi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, Didim Belediyesi tarafından hayata geçirilen Özel Çocuklar Oyun Evi Projesi kapsamında yürütülen yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Projenin amacı, özel çocukların sosyal hayata katılımlarını artırmak, gelişim süreçlerine destek olmak ve ailelere nefes aldıracak güvenli yaşam alanları oluşturmak olarak açıklanıyor.

Çalışma detayları ve hedefler

Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan mevcut hizmet binasında gerçekleştirilen dönüşüm, kapsamlı bir yenileme sürecini kapsıyor. Erişilebilir mimari anlayışıyla planlanan Oyun Evi, çocukların güvenle kullanabileceği, ihtiyaçlarına uygun ve kapsayıcı alanlar sunacak şekilde tasarlanıyor.

Proje kapsamında oluşturulacak oyun ve etkinlik alanlarında; çocukların becerilerini, sosyal iletişimlerini ve duygusal gelişimlerini destekleyecek eğitici ve geliştirici faaliyetlere yer verilmesi hedefleniyor. Ayrıca mekan, özel çocukların akranlarıyla etkileşim kurabileceği, kendilerini ifade edebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri bir sosyal yaşam alanı olarak planlanıyor.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor ve proje ile Didim'de özel çocuklara yönelik önemli bir sosyal hizmetin daha hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Başkan Hatice Gençay'ın açıklaması

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, projeye ilişkin değerlendirmelerinde şunları belirtti: "Didim Belediyesi olarak toplumun her kesimine dokunan, özellikle özel çocuklarımızın yaşamlarını kolaylaştıran projeleri büyük bir sorumlulukla hayata geçiriyoruz. Fevzipaşa Mahallemizde bulunan hizmet binamızı yenileyerek Özel Çocuklar Oyun Evi'ne dönüştürüyoruz. Çocuklarımızın kendilerini güvende hissedecekleri, sosyal becerilerini geliştirebilecekleri ve mutlu hatıralar biriktirecekleri bir alan oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

