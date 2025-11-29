Didim'de Sağanak Yağış: Cadde ve Bulvarlar Su Altında

Ege Bölgesi uyarısının ardından ilçede etkili olan yağış

Ege Bölgesi için yapılan şiddetli yağış uyarısı sonrasında, Aydın'ın Didim ilçesinde yağışlar etkili oldu. Gece başlayan yağışlar sabah saatlerinde yoğunlaştı ve aylar sonra etkili olan yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve bulvarlar yağmur suları altında kaldı. Bazı caddelerde araç trafiğinin zorlandığı görüldü.

Yağışların gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

DİDİM’DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU