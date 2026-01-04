DOLAR
Didim'de Zabıta Denetimleri Ara Vermeden Sürüyor

Didim Belediyesi Zabıta ekipleri, hijyen, ruhsat ve fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor; eksikliklere uyarı ve mevzuat işlemi uygulanıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:14
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:14
Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden yoğun denetim

Aydın’ın Didim ilçesinde Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlçenin farklı noktalarında düzenli aralıklarla yapılan denetimlerde, özellikle işletmelerin hijyen şartları, ruhsat durumları ve fiyatlandırma uygulamaları Zabıta ekiplerince titizlikle incelendi.

Gerçekleştirilen kontrollerde kurallara uyan işletmelere teşekkür edilirken, eksiklik tespit edilen işletmelere ise gerekli uyarılar yapılıyor ve mevzuat kapsamında işlem uygulandı.

Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Daha yaşanabilir, daha düzenli ve daha güvenilir bir Didim için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

