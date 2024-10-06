Dijital Bağımlılık Çalıştayı'ndan Çarpıcı Bulgular

Dijital Bağımlılık Çalıştayı Tamamlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Dijital Bağımlılık Çalıştayı"nın ön raporu tamamlandı.

Ön Raporun Bulguları

Çalıştayın ön raporuna göre, dijital oyunlardaki güçlü karakterler çocuklar üzerinde derin bir etki yaratıyor. Çocukların bu karakterlerle özdeşleşerek onlardan güven ve cesaret kazandıkları tespit edildi.

Çocukların Oyun Deneyimi

Çocuklar, oyun sürecinde kendilerine yeni bir kişilik oluşturduklarını belirtirken, oyun bittiğinde yalnızlık ve güvensizlik duyguları yaşadıkları ifade edildi. Ayrıca, oyun oynama süreleri azaldığında sosyal ilişkilerinde zayıflama ve izolasyon belirtileri gösterdiklerini vurguladılar.

Çalıştayda Farklı Masalar Kuruldu

Çalıştayda "Uzmanlar Masası", "Çocuklar Masası" ve "Yetişkinler Masası" oluşturuldu. Uzmanlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı "Uzmanlar Masası"nda dijital bağımlılık konuları değerlendirildi.

Gelecek Planları

Çalıştaya dair elde edilen sonuçlar ve öneriler, yıl sonuna kadar kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla yapılması planlanan yeni bir çalıştayda ele alınacağı bildirildi.