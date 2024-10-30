DOLAR
34,18 -0,11%
EURO
37,12 -0,13%
ALTIN
3.072,89 -0,53%
BITCOIN
2.472.158,01 0,02%

Dikmece'deki Deprem Konutları İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Hatay Dikmece'de deprem sonrası 3 bin 830 konut tamamlandı, toplamda 10 bin 335 konut inşa ediliyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:52
Dikmece'deki Deprem Konutları İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Hatay'ın Dikmece Mahallesi'nde Deprem Konutları inşaatı hızla sürüyor

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen 10 bin 335 kalıcı konutun yapımına devam ediliyor.

Çalışmalar Devam Ediyor

Evleri yıkılan veya hasar gören çoğu aile için yeni bir yaşam alanı sağlamak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen projede, konuya bağlı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İnşaat Durumu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Dikmece Mahallesi'nde iki ayrı bölgede gerçekleştirilen 8 etaplı inşaatta, şimdiye kadar 3 bin 830 konutun inşaatı tamamlandı. Ayrıca çocuk oyun alanları, parklar ve spor sahaları gibi sosyal donatı birimlerinin de yer alacağı bu konutlar, 6 bin 49 işçi tarafından inşa ediliyor.

Şantiyeden Bilgiler

Projenin yürütülmesinden sorumlu inşaat mühendisi Ali Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem konutlarının en kısa zamanda teslim edilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi. Güzel, "Burası Türkiye'nin en büyük ikinci konut şantiyesidir. Yer teslimlerimiz kısım kısım yapılmaktadır," ifadelerini kullandı.

Devam Eden Emeğin Önemi

Güzel, depremzedeler evlerine yerleşene kadar şantiyede 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların yeni...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların yeni konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğündeki çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde iki bölgede 8 etap halinde yapımı süren 10 bin 335 konuttan 3 bin 830'unun inşaatı tamamlandı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların yeni...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların yeni konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğündeki çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde iki bölgede 8 etap halinde yapımı süren 10 bin 335 konuttan 3 bin 830'unun inşaatı tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Tunus'ta Coşkuyla Kutlandı
2
Tahran'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
3
Adana'da Çöp Kamyonu Dehşeti: Bir Kadın Can Verdi
4
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Terör Soruşturması Nedeniyle Gözaltına Alındı
5
Mersin'de Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Para Cezası
6
Çin, Uzay İstasyonuna Yeni Taykonot Ekibini Gönderdi
7
Adana'da Uyuşturucu Satışı Davası Başladı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek