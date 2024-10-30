Dikmece'deki Deprem Konutları İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Hatay'ın Dikmece Mahallesi'nde Deprem Konutları inşaatı hızla sürüyor

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen 10 bin 335 kalıcı konutun yapımına devam ediliyor.

Çalışmalar Devam Ediyor

Evleri yıkılan veya hasar gören çoğu aile için yeni bir yaşam alanı sağlamak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen projede, konuya bağlı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İnşaat Durumu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Dikmece Mahallesi'nde iki ayrı bölgede gerçekleştirilen 8 etaplı inşaatta, şimdiye kadar 3 bin 830 konutun inşaatı tamamlandı. Ayrıca çocuk oyun alanları, parklar ve spor sahaları gibi sosyal donatı birimlerinin de yer alacağı bu konutlar, 6 bin 49 işçi tarafından inşa ediliyor.

Şantiyeden Bilgiler

Projenin yürütülmesinden sorumlu inşaat mühendisi Ali Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem konutlarının en kısa zamanda teslim edilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi. Güzel, "Burası Türkiye'nin en büyük ikinci konut şantiyesidir. Yer teslimlerimiz kısım kısım yapılmaktadır," ifadelerini kullandı.

Devam Eden Emeğin Önemi

Güzel, depremzedeler evlerine yerleşene kadar şantiyede 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların yeni konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğündeki çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde iki bölgede 8 etap halinde yapımı süren 10 bin 335 konuttan 3 bin 830'unun inşaatı tamamlandı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların yeni konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğündeki çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde iki bölgede 8 etap halinde yapımı süren 10 bin 335 konuttan 3 bin 830'unun inşaatı tamamlandı.