DOLAR
34,23 0,65%
EURO
37,17 0,28%
ALTIN
3.007,06 -0,43%
BITCOIN
2.336.723,68 0,91%

Dilan Polat ve Kardeşi Hakkında Yeni Soruşturma

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'ya sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'hayasızca hareketler' suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:52
Dilan Polat ve Kardeşi Hakkında Yeni Soruşturma

Dilan Polat ve Kardeşine Yeni Soruşturma Açıldı

Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu hakkında, "hayasızca hareketler" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sosyal Medyada Paylaşımlar İnceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında çekilen görüntülerini incelemek amacıyla harekete geçti. Açılan soruşturma, sosyal medya platformlarında yayınlanan bu görüntülere ilişkin gerçekleştiriliyor.

Daha Önceki Davası ve Tahliyesi

Dilan Polat, geçmişte Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı bir davadan ötürü 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti. Bu davada, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Öte yandan aynı zamanda, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla da bir dava süreci devam etmekteydi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Yat Limanı Kapasitesi Tarihsel Bir Zirveye Ulaşıyor
2
İsrail Ordusundan Gazze'de Okul Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
2024-2025 Akademik Yılı Açılışı Üsküdar Üniversitesi'nde Gerçekleşti
4
Blinken, 11. Kez Orta Doğu'ya Seyahat Edecek
5
FETÖ Kaynaklarından Çarpıcı İddia: Gülen'in Ölümü
6
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Zanlı Tutuklandı
7
Tokat'ta Otomobil-Traktör Çarpışması: 4 Yaralı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak