Dilan Polat ve Kardeşi Hakkında Yeni Soruşturma

Dilan Polat ve Kardeşine Yeni Soruşturma Açıldı

Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu hakkında, "hayasızca hareketler" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında çekilen görüntülerini incelemek amacıyla harekete geçti. Açılan soruşturma, sosyal medya platformlarında yayınlanan bu görüntülere ilişkin gerçekleştiriliyor.

Daha Önceki Davası ve Tahliyesi

Dilan Polat, geçmişte Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı bir davadan ötürü 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti. Bu davada, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Öte yandan aynı zamanda, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla da bir dava süreci devam etmekteydi.