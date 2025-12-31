DOLAR
Dilovası Belediyesi karla mücadelede hazır: Ekipler sahada

Dilovası Belediyesi, Meteoroloji uyarısı sonrası karla mücadele planlarını tamamladı; ekipler tuzlama, kar küreme ve yol açma için hazır.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:25
Dilovası Belediyesi karla mücadelede hazır: Ekipler sahada

Dilovası Belediyesi kar yağışına karşı karla mücadelede hazır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından Dilovası Belediyesi, ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele hazırlıklarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarında görev alacak ekipleri kar yağışı öncesinde planlayarak müdahale için hazır bekletiyor. Hazırlanan çalışma programı kapsamında ilçe merkezi, ana arterler, mahalle yolları ve köy yolları başta olmak üzere Dilovası'nın tamamında ulaşımın aksamaması hedefleniyor.

Özellikle buzlanma riskine karşı önleyici tuzlama çalışmaları öncelikli olarak yapılacak.

Başkan Ramazan Ömeroğlu: "Ekiplerimiz canla başla görevde"

"Beklenen kar yağışı nedeniyle fen işleri ekiplerimiz başta olmak üzere tüm birimlerimizi hazır hale getirdik. Merkezden mahallelere, köy yollarından ana arterlere kadar ilçemizin her noktasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerimiz canla başla görev yapacak. Dilovası Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla sahadayız"

Belediye yetkilileri vatandaşları dikkatli olmaya, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaya ve olası bir durumda belediyenin ilgili birimlerine ulaşmaya çağırdı.

