Dilovası’nda 250 Haneye Ücretsiz Doğal Gaz: "Hayal Bile Edemiyorduk"

Kocaeli Dilovası’nda yürütülen projeyle 250 hanenin doğal gaz dönüşümü ücretsiz tamamlandı; hedef hava kalitesini iyileştirmek ve karbon salınımını azaltmak.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 12:04
Dilovası’nda 250 haneye ücretsiz doğal gaz dönüşümü tamamlanıyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yürütülen çalışma kapsamında 250 hanenin doğal gaz dönüşümü ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Proje, hava kirliliğini azaltmayı hedefliyor; yıllardır soba kullanan vatandaşlar şimdi doğal gaz ve sıcak su konforuna kavuşuyor.

Projenin yürütülmesi ve hedefleri

Çalışma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Doğal Gaz Teşvikleri ile Kömür Kullanımının Azaltılması ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında ilerliyor. Pilot bölge seçilen Dilovası’nda, katı yakıt kullanımına bağlı hava kirliliğini azaltmak amacıyla belirlenen kriterleri taşıyan 300 haneden 250’sinin dönüşüm işlemi tamamlandı. Yüklenici firmanın 1 Ağustos tarihinde başlattığı çalışmaların aralık ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Projenin amaçları arasında bölgedeki karbon salınımının azaltılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi yer alıyor.

"Doğal gazı hayal bile edemiyorduk"

Orhangazi Mahallesi’ndeki evi doğal gaza kavuşan 81 yaşındaki Cemal Polat, mahallerinde doğal gazı olmayan tek evin kendilerine ait olduğunu belirterek, "Başvurumuzun ardından ekipler gelip hiçbir ücret almadan tesisatı döşedi" dedi. Esmer Polat ise sıcak suya erişimde yaşadıkları kolaylığı vurgulayarak, "Bu yaşımıza geldik ama sıcak suyun yüzünü görmemiştik. Banyoya bile bazen su kaynatmak zorunda kalıyorduk. Doğal gazı hayal bile edemiyorduk" ifadelerini kullandı.

"Soba ve tüp çilesi bitti"

Turgut Özal Mahallesi sakini 51 yaşındaki Rıskiyet Gürbüz, hastalığı nedeniyle soba yakmakta güçlük çektiğini anlattı. Yaklaşık 24 yıldır aynı mahallede yaşadığını söyleyen Gürbüz, "Kaymakamlık bize ulaştı. Büyükşehir’e giderek başvurduk, kısa süre içerisinde gelip döşediler. Her ay tüp değiştirmek ile uğraşıyordum. Hem tüpten hem sobanın zorluğundan kurtuldum. Çok şükür rahatladım." dedi.

CEMAL POLAT

CEMAL POLAT

ESMER VE CEMAL POLAT ÇİFTİ

