Dilovası'nda Yeni Belediye Hizmet Binası İnşaatı Başladı

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 bin 400 metrekarelik katlı otopark, Kocaeli Büyükşehir ihalesiyle modern Belediye Hizmet Binası'na dönüştürülüyor; birimler tek çatı altında toplanacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:52
Dilovası Belediyesi, kurumsal yapısını güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla projelendirdiği yeni Belediye Hizmet Binası için inşaata başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan proje kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 4 bin 400 metrekarelik katlı otopark binası, kapsamlı bir tadilat ve dönüşüm süreciyle modern bir hizmet binasına dönüştürülüyor.

İlçe merkezinde yer alan yapı, hem otopark ihtiyacını karşılamaya devam edecek hem de modern belediyecilik standartlarına uygun ofis ve çalışma alanlarına ev sahipliği yapacak.

Belediye birimleri tek çatı altında buluşuyor

Halihazırda başta Kültür Merkezi olmak üzere farklı noktalarda hizmet veren belediye birimleri, projenin tamamlanmasıyla birlikte yeni binaya taşınacak. Böylece vatandaşlar, farklı binalar arasında gitmek zorunda kalmadan tüm işlemlerini tek bir merkezde, daha konforlu bir ortamda gerçekleştirebilecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, projenin ilçenin uzun süredir beklediği bir yatırım olduğunu vurguladı. Desteğinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür eden Ömeroğlu, "Vatandaşlarımıza daha huzurlu, geniş ve konforlu bir ortamda hizmet vereceğimiz bu yatırımın inşaatına başlamış bulunuyoruz. İlçemize kurumsal ve estetik anlamda değer katacak projemizi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz".

