Dilovası'ndaki fabrika yangınında yaralanan Tuncay Yıldız yaşamını yitirdi

Dilovası'ndeki kozmetik fabrikası yangınında ağır yaralanan vardiya amiri Tuncay Yıldız, 6 günlük tedavi sonrası hayatını kaybetti; ölü sayısı 7’ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:31
Dilovası'ndaki fabrika yangınında yaralanan Tuncay Yıldız yaşamını yitirdi

Dilovası'ndaki fabrika yangınında vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetti

Cenaze İstanbul Beykoz'da toprağa verildi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım'da meydana gelen kozmetik fabrika yangınında ağır yaralanan vardiya amiri Tuncay Yıldız (48), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, 8 Kasım tarihinde Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan fabrikada yaşanmış, yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmişti. Tuncay Yıldız yangın sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve 6 gündür yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Yıldız’ın vefatıyla birlikte fabrikadaki can kaybı sayısı 7ye yükseldi.

Tuncay Yıldız için bugün ikindi namazının ardından İstanbul Beykoz’daki Fatih Camiinde cenaze namazı kılındı. Namaza Yıldız’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninin ardından Yıldız, Fatih Mahallesi mezarlığında defnedildi.

