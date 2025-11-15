Dilovası parfüm tesisi yangını: Vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetti, ölü sayısı 7’ye çıktı

Dilovası parfüm tesisi yangınında ölü sayısı 7’ye çıktı

Vardiya amiri Tuncay Yıldız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde ağır yaralanan vardiya amiri Tuncay Yıldız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylece olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 7 oldu.

8 Kasım günü saat 09.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan tesiste başlayan yangında daha önce Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek (52) yaşamını yitirmiş, ayrıca 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı.

Soruşturmada gözaltılar ve tutuklamalar

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 11 şüpheli gözaltına alındı. Bunların arasında tesisin sahibi ve oğlu da bulunuyor. Şüphelilerden 7’si tutuklanmış, diğer 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Belediye personeli açığa alındı

Dilovası Belediyesi tarafından yürütülen idari işlemler kapsamında Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay açığa alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve hukuki süreç devam ediyor.

YAŞANAN FACİAYA İLİŞKİN "KASTEN ÖLDÜRME, KASTEN YARALAMA, MALA ZARAR VERME, TAKSİRLE ÖLDÜRME, SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME, YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME" KONUSUYLA İLGİLİ OLARAK, ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNCE 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALMIŞ, ARALARINDA TESİSİN SAHİBİ VE OĞLUNUN DA OLDUĞU TOPLAM 7 KİŞİ TUTUKLANMIŞ, 4'Ü İSE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI.