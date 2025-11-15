Dilovası parfüm tesisi yangını: Vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetti, ölü sayısı 7’ye çıktı

Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm tesisindeki 8 Kasım yangınında ağır yaralanan vardiya amiri Tuncay Yıldız yaşamını yitirdi; ölü sayısı 7’ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:09
Dilovası parfüm tesisi yangını: Vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetti, ölü sayısı 7’ye çıktı

Dilovası parfüm tesisi yangınında ölü sayısı 7’ye çıktı

Vardiya amiri Tuncay Yıldız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde ağır yaralanan vardiya amiri Tuncay Yıldız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylece olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 7 oldu.

8 Kasım günü saat 09.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan tesiste başlayan yangında daha önce Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek (52) yaşamını yitirmiş, ayrıca 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı.

Soruşturmada gözaltılar ve tutuklamalar

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 11 şüpheli gözaltına alındı. Bunların arasında tesisin sahibi ve oğlu da bulunuyor. Şüphelilerden 7’si tutuklanmış, diğer 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Belediye personeli açığa alındı

Dilovası Belediyesi tarafından yürütülen idari işlemler kapsamında Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay açığa alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve hukuki süreç devam ediyor.

YAŞANAN FACİAYA İLİŞKİN "KASTEN ÖLDÜRME, KASTEN YARALAMA, MALA ZARAR VERME, TAKSİRLE ÖLDÜRME, SUÇ...

YAŞANAN FACİAYA İLİŞKİN "KASTEN ÖLDÜRME, KASTEN YARALAMA, MALA ZARAR VERME, TAKSİRLE ÖLDÜRME, SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME, YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME" KONUSUYLA İLGİLİ OLARAK, ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNCE 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALMIŞ, ARALARINDA TESİSİN SAHİBİ VE OĞLUNUN DA OLDUĞU TOPLAM 7 KİŞİ TUTUKLANMIŞ, 4'Ü İSE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI.

AYRICA DİLOVASI BELEDİYESİ TARAFINDAN, DİLOVASI BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI NECATİ TEMİZ, ZABITA...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Yıldırım'da Hafif Ticari Araç Yanarak Kül Oldu
2
Nevşehir'de İşçi Servisi Takla Attı: 14 Yaralı, Biri Şemsiye ile Yatarak Bekledi
3
Dilovası parfüm tesisi yangını: Vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetti, ölü sayısı 7’ye çıktı
4
Kırklareli'de FETÖ Operasyonu: Yurtdışına Kaçmaya Çalışan 6 Şüpheli Yakalandı
5
Bursa Nilüfer'de Feci Kaza: Alkollü Sürücü Halil Acar Hayatını Kaybetti
6
Tahliyeden Uyanışa: Murat Köroğlu Cezaevi Deneyimleriyle Gençleri Suçtan Uzaklaştırıyor
7
Erdek'te 7 Metrede Bin Yıllık Bizans Sütunları Gün Yüzüne Çıktı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı