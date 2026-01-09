Dinar'da Eğitim Değerlendirildi: MEB Müfettişleri Kaymakam Uğuz'u Ziyaret Etti

Dinar'da eğitim çalışmaları değerlendirildi

MEB müfettişleri Kaymakam Hasan Uğuz'u ziyaret etti

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, Dinar Kaymakamı Hasan Uğuz’u makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette eğitim-öğretim faaliyetleri, kurum denetimleri ve ilçedeki eğitim çalışmaları hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Kaymakam Uğuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara her zaman destek verdiklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

