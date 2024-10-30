Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere'de Mevkidaşı Lammy ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan ve Lammy Londra'da Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Londra'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlık, bu buluşmaya ilişkin bilgileri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Görüşmenin İçeriği ve Beklentiler

Görüşme öncesinde değerlendirmelerde bulunan Fidan, burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Ayrıca, her iki tarafın uzun geçmişten beri tanıştığını belirtti. Fidan, Türkiye ile Birleşik Krallık'ın köklü stratejik ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, işbirliğini güçlendirmek adına kararlı olduklarını söyledi.

Serbest Ticaret Anlaşması ve Bölgesel Konular

Bakan Fidan, mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi adına verimli istişarelerde bulunacaklarını ifade ederek, Gazze, Filistin ve Lübnan gibi bölgesel meselelerin de gündemde olduğunu belirtti. Terörle mücadeledeki dayanışma için Lammy'ye teşekkür etti.

Lammy'nin Açıklamaları

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Fidan’ı Londra'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında vazgeçilmez ilişkiler olduğunu belirtti. Ticari ilişkilere de dikkat çeken Lammy, bu ilişkilerin temellerinin 101 yıllık geçmişe dayandığını ifade etti. Ticaret hacminin 26 milyar sterlin civarında olduğuna ve bu bağların güçlü bir şekilde devam ettiğine vurgu yaptı.

Sonuç olarak

Her iki bakanın yaptığı görüşmeler sonucu, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki işbirliğinin daha da ileri bir seviyeye taşınması amaçlanıyor.