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Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye Yönetimi Federasyon veya Özerklik Gündeminde Yok

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye yönetiminde federasyon veya özerklik düşüncelerinin bulunmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:20
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye Yönetimi Federasyon veya Özerklik Gündeminde Yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye yönetiminin mevcut gündeminde federasyon ya da özerklik benzeri düşüncelerin yer almadığını duyurdu. Bu açıklama, Suriye'nin siyasi geleceği ile ilgili tartışmaların alevlendiği bir dönemde geldi.

Fidan, Suriye yönetiminin ulusal birliği korumak amacıyla hareket ettiğini ve bu bağlamda federasyon ya da özerklik talepleri ile ilgili herhangi bir planının bulunmadığını vurguladı. Bu yorumları, Suriye'deki iç karışıklıkların çözümü konusunda uluslararası düzeyde sürdürülen müzakerelerin ısındığı bir ortamda gerçekleşti.

Öte yandan, Türkiye'nin Suriye politikalarının da bu konudaki gelişmeler üzerinde etkili olacağı değerlendiriliyor. Bakan Fidan'ın bu duyurusu, bölgedeki istikrarın sağlanması adına atılacak adımların önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

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