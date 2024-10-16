Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Guterres ile Kritik İletişim Kurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan ve Ukrayna'daki güncel gelişmeleri ele almak üzere yapıldı.

Lübnan ve Ukrayna'daki Son Durum

Görüşmede, iki lider, bölgedeki istikrarsızlık ve güvenlik konularını tartışarak, bu ülkelerdeki son durumu değerlendirdiler.

Kıbrıs Bağlantılı Gelişmeler

Ayrıca, Kıbrıs ile bağlantılı gelişmelere de değinildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu konudaki tutumunu ve daha önce belirttiği pozisyonu yeniden vurguladı.

Bu görüşme, uluslararası ilişkilerde Türk hükümetinin aktif rolünü sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.