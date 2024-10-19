Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Siyasi Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İstanbul'da düzenlenen ortak basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, İsrail'in savaş eylemlerinin ve söylemlerinin uluslararası hukuku açık bir biçimde ihlal ettiğini ifade ederek, "Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı. Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz. Bölge ülkeleri ve dış aktörler geri dönülemez bir adım atmaktan kaçınmak zorundalar" dedi.

İnsani Yardım ve Ateşkes Çığlığı

Mevcut gerilimin azaltılması için acilen Gazze'de ateşkes ilan edilmesi gerektiğine vurgu yapan Fidan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması ve her türlü saldırgan tavırdan vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Fidan, 2 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine hiçbir hukuki yardım gitmediğini ve oradaki insanların çaresiz kaldıklarını kaydetti.

Hamas Heyeti ile Görüşmeler

Fidan, Hamas heyetiyle yaptığı görüşmede insani yardım konularını ele aldıklarını, Türkiye'nin savaşın başından bu yana insani yardım faaliyetlerini artırdığını ifade etti. Bugüne kadar Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardım miktarının 84 bin tonu aştığını vurguladı.

Hamas heyeti ile Filistinliler arası birlik konularını da görüştüklerini dile getiren Fidan, iç uzlaşma sürecinin önemine dikkat çekti. "Filistinlilerin birlikte hareket etmesi, dirlik ve beraberliğini sağlamak için bu süreç çok stratejik ve değerlidir" diyerek, Mısırlı meslektaşlarına olan teşekkürlerini belirtti.

Sonuç olarak, Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye olarak bölgede bir savaş istemediklerini, sağduyulu ve soğukkanlı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini savundu.

(Sürecek)