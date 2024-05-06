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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esvatini Dışişleri Bakanı Shakantu ile Ankara'da işbirliği anlaşması imzaladı

Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Pholile Shakantu'yu Ankara'da ağırladı ve iki ülke arasında "Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 23:49
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esvatini Dışişleri Bakanı Shakantu ile Ankara'da işbirliği anlaşması imzaladı

 Ankara'da uluslararası bir işbirliği anlaşması imzalandı! Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Pholile Shakantu'yu Ankara'da misafir etti. Görüşme kapsamında, iki ülke arasında "Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Türkiye ile Esvatini arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konuları ele alındı. Ayrıca, imzalanan mutabakat muhtırası ile iki ülke arasında protokol alanında daha kapsamlı bir işbirliği öngörülüyor.

Görüşmeye ilişkin resmi fotoğraflar da Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Türkiye ve Esvatini'nin işbirliğinin güçlenmesi ve diplomatik ilişkilerin daha da derinleştirilmesi adına atılan bu adım, bölgesel ve uluslararası düzeyde önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

hakan fidan

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